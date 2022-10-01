台南選舉新人「番仔火」結合政見推新曲 成就永康盼勝選

台南永康區市議員候選人黃肇輝（番仔火）於今 (1) 日上午在永康武龍宮前舉辦「競選總部成立暨音樂分享會」，市長黃偉哲、立委郭國文、林俊憲以及內政部次長陳宗彥相偕到場相挺。黃肇輝將自己填詞創作，用在初選時的 RAP 歌曲「捷運快飛」，改以溫暖、知性的曲奏變成競選主題曲，以「成就永康」作為曲名，唱出對永康的殷殷期盼，也祝自己順利勝選。

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黃肇輝表示，感謝立委郭國文的不吝栽培，深根基層近 10 年的他，了解永康民眾的需求，對政策更有想像和擘劃，競總成立透過音樂分享會的形式，要感謝團隊始終陪伴著他，讓他能以在地實作的精神一步一步地打拼。此外，黃肇輝的牽手今天首度公開露面，以鋼琴為黃肇輝現場伴奏，用堅定、溫暖的琴聲表示對丈夫的堅定支持。

黃偉哲表示，自己過去也是在永康擔任議員，當時永康還是台南縣，現在縣市合併後，永康人口也直線上升成為台南最大的行政區，民主的路是代代相傳的，因此需要栽培新人，共同為台南發展。黃偉哲說，再過 1 年 3 個月就要迎接台南 400 年，期待共同見證台南的發展外，也呼籲選民，一定要讓守信用、對黨忠誠的人當選。

▲立委郭國文贈送傳統竹椅給黃肇輝，提醒他時時刻刻虛懷若谷（圖／黃肇輝提供）

郭國文表示，黃肇輝是永康長大的在地囝仔，擁有學術專業，過去擔任其執行長多年，絕對兼具地方經驗與行政歷練，若能順利進入議會將能發揮即戰力，不需要過渡期，絕對是永康區最合適的人選。今天自己也特別準備一張竹椅要贈送黃肇輝，因為竹子代表象徵著「虛懷若谷」，傳統工藝代表「在地實作」的精神，坐在上面服務選民要正襟危坐，未來以在地實作的精神坐在這張椅子上，讓議會順利過半。