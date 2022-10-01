許瑋甯被吳慷仁變態強吻　怒吼：我要殺了《她》

《她和她的她》10月28日在Netflix上線，預告中可看見吳慷仁強吻許瑋甯，甚至綁架脅迫錄製影片，行為令人不寒而慄，隨著1起凶殺案的真相逐漸揭露，許瑋甯不願想起的過去逐漸浮現，她冷酷預告要手刃仇人，此外也透過李霈瑜、温貞菱的角色帶出包含「職場性騷擾」、「約會暴力」等眾多社會議題。
吳慷仁在戲裡對許瑋甯做出很多離經叛道的事，「很像1個反派男主角，在戲中我跟瑋甯有很多肢體上的接觸，會事先跟瑋甯說明我可能會碰到哪裡、我待會兒會怎麼做、會做到哪裡。」對於這次與吳慷仁合作，許瑋甯表示：「跟慷仁對戲很自在，會互相丟接球產生更多想法，在戲裡面有很多肢體的戲碼，他很貼心擔心我有不舒服的感受，會先跟我溝通怎麼演出。」
《她和她的她》由李程彬飾演的刑警，在調查凶殺案過程中翻出許多案外案，許瑋甯、賈靜雯都有嫌疑。劇中許瑋甯在一場車禍甦醒後，那些不願想起的回憶隨著事件水落石出逐漸浮現。許瑋甯分享詮釋此角色的難度：「通常飾演經歷重大苦痛的角色，我都會在開拍前降低食慾、保持飢餓來揣摩角色，讓自己快速進入角色的狀態。」
《她和她的她》由葉如芬擔任總監製、卓立執導；演員包含許瑋甯、李程彬、賈靜雯、吳慷仁、李霈瑜、温貞菱、于子育、陳以文、丁寧、伊正、徐鈞浩、胡宇威、林哲熹、薛仕凌、郭雪芙。卡司陣容強大，是今年下半年值得期待的懸疑影集。