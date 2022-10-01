為何紫渝想選里長？「薪水、油水」大公開：這些人最合適

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不過4萬5千元在現代社會，就是一份吃不飽但也餓不死的薪水，難道里長沒有其他收入來源？郭書成一一破解網路謠言，里長並沒有所謂的三節獎金，至於每年基層工程款20萬則需要報帳，若放進自己口袋「會被抓走」，而自強活動、出國補助、退休金這些加總十幾萬的收入則都是子虛烏有。
一般人想到里長、就會想到撈油水，翻找新聞不難發現「A回饋、跟建商索賄、包工程、拿回扣、假報公帳、利用職權搶標案」，郭書成坦言，里長名聲就是被這些老鼠屎搞臭，其實里長還是有「合法賺錢管道」，由於村里長在法規上不屬於公務員，因此可以兼職，最常見就是開雜貨店、藥局，或是疫情期間興起里長開始做團購、開民宿，進而帶動地方產業發展。郭書成也以自己舉例，平時會兼職接演講、開課程，增加收入之餘同時能提供服務。
郭書成說道，里長的薪水跟勞動條件並不像企業、公務員有升遷管道，且常有「同酬不同工」的問題，無論服務的里民有多少、轄區大或小，里長都是領一樣的錢。讓他最不能習慣的一點，就是許多里民覺得里長應該像7-11一樣24小時服務，無論幾點都會有里民打電話來，造成身體跟心理極大負擔。不過里長這份工作也有不少隱藏好處，自由度極高，很適合喜歡彈性、在家工作、以及喜歡跟人群接觸的人。
郭書成過去曾在跨世代論壇指出，「里長是最接近民眾日常的公職代表」，最能夠說服民眾，他表示「我們可以成為各個族群、層級的資訊傳播節點」，各個村里都能成為改變民主的力量。里長是他自身夢想的職業，因為村里議題鮮少被關注，卻與切身生活最為相關，加上可負擔選舉費等現實因素影響，他在沒背景、沒政治聲量的情況下，選擇保持初心，以最年輕的里長之姿，在政治產業實現理想。