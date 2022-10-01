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為何紫渝想選里長？「薪水、油水」大公開：這些人最合適

▲永福里里長候選人陳紫渝讓今年的里長選舉受到高度關注，也讓人好奇里長的工作內容及薪水。（圖／翻攝自陳紫渝臉書）
▲永福里里長候選人陳紫渝讓今年的里長選舉受到高度關注，也讓人好奇里長的工作內容及薪水。（圖／翻攝自陳紫渝臉書）

記者黃韻文/綜合報導

2022-10-01 16:03:38

九合一大選將至，在路上都能看到候選人熱情拜票，今年的里長選舉更是熱鬧非凡，出現許多正妹參選人吸足眾人目光，也讓人忍不住好奇，「最正里長候選人」陳紫渝為什麼想參選，難道當里長這麼好賺？新北市汐止區湖興里里長郭書成日前「開箱」，分析當里長的優點和缺點，並大方公開村里長的薪水及油水。

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有「全台最年輕里長」之稱的郭書成，大學剛畢業就投入里長選舉，2018年郭書成年僅25歲，便成功當選新北市汐止區湖興里里長。他在《村里長開箱影片》大方公開里長的賺錢方法，郭書成說，里長在法令上是沒有薪水的，領的是「事務費」，每月4萬5千元（下屆起為5萬元）。郭書成解釋，起初「事務費」是為了給村里長當「紅白包」使用，隨著時代改變，里長承擔的責任和業務越來越多，這筆費用也有了不同的意義。郭書成直言：「對我來說，全職花了很多時間和心力，還有我的專業做里長的工作，應該要有合理的報酬，如果還拿去包紅白包，不就要A錢才能過生活，所以『事務費』現在等同於實質上的薪水。」

▲（圖／NOWnews攝影中心）
▲新北市汐止區湖興里里長郭書成，有「全台最年輕里長」之稱。（圖／NOWnews攝影中心）
不過4萬5千元在現代社會，就是一份吃不飽但也餓不死的薪水，難道里長沒有其他收入來源？郭書成一一破解網路謠言，里長並沒有所謂的三節獎金，至於每年基層工程款20萬則需要報帳，若放進自己口袋「會被抓走」，而自強活動、出國補助、退休金這些加總十幾萬的收入則都是子虛烏有。

一般人想到里長、就會想到撈油水，翻找新聞不難發現「A回饋、跟建商索賄、包工程、拿回扣、假報公帳、利用職權搶標案」，郭書成坦言，里長名聲就是被這些老鼠屎搞臭，其實里長還是有「合法賺錢管道」，由於村里長在法規上不屬於公務員，因此可以兼職，最常見就是開雜貨店、藥局，或是疫情期間興起里長開始做團購、開民宿，進而帶動地方產業發展。郭書成也以自己舉例，平時會兼職接演講、開課程，增加收入之餘同時能提供服務。

郭書成說道，里長的薪水跟勞動條件並不像企業、公務員有升遷管道，且常有「同酬不同工」的問題，無論服務的里民有多少、轄區大或小，里長都是領一樣的錢。讓他最不能習慣的一點，就是許多里民覺得里長應該像7-11一樣24小時服務，無論幾點都會有里民打電話來，造成身體跟心理極大負擔。不過里長這份工作也有不少隱藏好處，自由度極高，很適合喜歡彈性、在家工作、以及喜歡跟人群接觸的人。

郭書成過去曾在跨世代論壇指出，「里長是最接近民眾日常的公職代表」，最能夠說服民眾，他表示「我們可以成為各個族群、層級的資訊傳播節點」，各個村里都能成為改變民主的力量。里長是他自身夢想的職業，因為村里議題鮮少被關注，卻與切身生活最為相關，加上可負擔選舉費等現實因素影響，他在沒背景、沒政治聲量的情況下，選擇保持初心，以最年輕的里長之姿，在政治產業實現理想。


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