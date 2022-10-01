藍營陸、空重兵壓境桃園 綠營人士：因為鄭運鵬民調領先
距離1126九合一大選僅剩1個多月，國民黨今（1）日宣布，在選前黃金週要在桃園市舉辦大型造勢晚會。綠營人士對此分析，藍營重兵壓境桃園就清楚顯示，張善政民調穩定落後，也因此藍營議員參選人等一直不斷對民進黨參選人鄭運鵬發動攻擊；臉書粉絲專頁「今天有數嗎」也表示，鄭運鵬近3週社群聲量，有一部分是來自於藍營空軍戰力攻擊，這顯示張陣營都意識到民調落後的危機。
談及桃園市選情，綠營人士表示，綠營在桃園有必勝的決心，藍營也極力想要攻下，桃園就是年底選戰的一大決勝地。目前鄭運鵬的民調領先，所以藍營才會提前宣布，黃金週要全黨揮軍桃園；而近來藍營空戰也集結攻擊鄭運鵬，這都再再顯示，張善政目前選情並不樂觀。
臉書粉絲專頁「今天有數嗎」表示，鄭運鵬在接棒參選時，就不斷強調自己非要「逆轉勝」，而是要「擴大領先差距」。根據近一個月各陣營或媒體民調來看，鄭運鵬的選情確實漸入佳境，相較之下，張善政則是氣勢疲軟，無法引起支持者相挺。
「今天有數嗎」指出，透過QSearch抓取鄭運鵬近3週的社群聲量，並分析其聲量的主要來源，可看見藍營的空軍主力紛紛轉移戰場至桃園，加強對鄭運鵬的攻擊力道，包括張善政本人、羅智強，以及國民黨桃園市議員詹江村都意識到張善政民調落後的危機。
「今天有數嗎」表示，相較之下，鄭運鵬雖然在上週確診，但其競選團隊也以正面創意變通，在各個公開行程中，帶著鄭運鵬頭像的手舉牌向市民打招呼，甚至連總統蔡英文到場造勢，都是搬出等身大的鄭運鵬看板與總統「合體」，這樣的策略可說是化危機為轉機，更能加深市民對候選人的印象。