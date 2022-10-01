具俊曄「每天刺肉」親紋婚戒 ！大S難忘：唯一追我的是他
大S（徐熙媛）和韓國男星具俊曄分開24年修成正果，夫妻倆近日首度接受雜誌訪問，合體拍攝時尚大片；大S透露具俊曄當時跟她分手，讓她「痛苦死了」，甚至還想退出演藝圈，如今終於有好結果，但她卻叫老公不要買鑽戒，「要他親自幫我在手上刺上結婚戒指」，自此具俊曄就每天用「自己的肉」練習，羨煞旁人。
具俊曄夫妻近日登上《Vogue Taiwan》10月號封面，並接受訪問。據《Vogue Taiwan》報導，大S當時接到具俊曄求婚電話時，還說「怎麼我們都這麼老了你才問我？你二十年前就應該要問我這句話了」。但兩人二十年沒聯絡，沒見到本人的情況下，卻在幾個月內決定互許終身，讓輿論大感吃驚，可是大S身邊的人卻都異常平靜。
大S說「像我妹是第一個知道的，她超開心，她覺得我們本來就不應該分開。身邊跟我熟的人都不感到意外，知道我本來就最愛他。大家都聽過我出了名的會追人，但唯有歐爸是他追我，我太喜歡他反而不敢追」。談到20年前兩人分手，大S也坦言「他跟我分手的時候，我痛苦死了，超想退出演藝圈，心中想著因為我是藝人才不能跟他自由交往，所以很討厭這個工作」，後來和姐妹們到倫敦散心，她一點精神也沒有，「當時的我常在想，如果老了真的有人生跑馬燈，我腦海中浮現的臉一定是他」。
如今隔了24年，兩人相愛結婚，但大S對於婚禮卻不嚮往，「我已經受夠結婚的一切，他下跪求婚的時候，我就叫他不要買鑽戒，要他親自幫我在手上刺上結婚戒指，然後他就買了刺青機器，每天用自己的肉來練習。所以我們手上的戒指都是他刺的」。
具俊曄近來在IG貼出他為知名品牌代言的廣告，他表示大S依舊是他24年前看到的少女模樣，「那天她衝向我、緊抱我的那一刻，我想我前世一定拯救地球，今生才能娶到她，她永遠是我的小女孩，老婆是我心中唯一一個照亮我生命的星星」，並強調「我沒那麼多時間了，此生，我都會愛她剩過我自己」，最後並用中文說「老婆，我愛你」，片中他騎重機，飆速過S型彎道，象徵餘生投奔向大S，令人動容。（編輯：郭佩蓉）