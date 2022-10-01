又來！伊朗女咖啡廳用餐「沒戴頭巾」　慘遭逮捕入獄

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在苦等了好幾個小時以後，拉德才透過電話簡短告訴家人，自己被轉移到了埃文監獄的209號房，是一處惡名遠播的監獄，關押對象包含不少伊朗政府的異議者。
來自世界各國的網友紛紛表示，拉德與朋友在伊朗嚴格的宗教法規下，仍勇敢的、直接的表達她們對女性被壓迫的不滿。此外，國際媒體也留意到，在阿米尼事件發生後，伊朗女性公開忽視穿衣規則的影像迅速增加，甚至會刻意發布自己於公開場合不戴頭巾的照片。
報導指出，近日伊朗安全部隊也拘捕了幾名具有公眾影響力的人物，包括作家兼詩人博爾祖伊（ Mona Borzouei）、伊朗足球運動員馬希尼（Hossein Mahini）、伊朗歌手哈吉普爾（Shervin Hajipour），以及伊朗前總統的女兒拉夫桑賈尼（Faezeh Rafsanjani）。
報導並統計，歷經2週的抗議活動後，政府的鎮壓仍在繼續，伊朗人權組織估計，包括兒童在內，已至少83人在示威活動中喪生，逾1000人被捕。
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