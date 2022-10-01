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又來！伊朗女咖啡廳用餐「沒戴頭巾」　慘遭逮捕入獄

▲伊朗再次傳出有女性因沒在公開場合佩戴頭巾而被捕的事件。（圖／翻攝自Dina Rad推特）
▲伊朗再次傳出有女性因沒在公開場合佩戴頭巾而被捕的事件。（圖／翻攝自Dina Rad推特）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

2022-10-01 14:30:10

伊朗22歲女子阿米尼（Mahsa Amini）日前因為沒將頭巾戴好，遭宗教警察逮捕後離奇死亡，引發大量示威潮，並從伊朗延燒到多個國家，現在又傳出有伊朗女性因為去咖啡廳沒戴頭巾，被逮捕並關押在政治犯監獄。

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根據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，伊朗女子拉德（Donya Rad）和1名女性朋友，已過週三前往咖啡廳吃早餐並打卡，2人皆未佩戴頭巾，結果拉德在照片發上網後不久被捕。拉德的姊姊迪娜（Dina Rad）告訴《CNN》，妹妹被伊朗安全機構傳喚，要求解釋她的行為，結果就一直沒回家。

在苦等了好幾個小時以後，拉德才透過電話簡短告訴家人，自己被轉移到了埃文監獄的209號房，是一處惡名遠播的監獄，關押對象包含不少伊朗政府的異議者。

來自世界各國的網友紛紛表示，拉德與朋友在伊朗嚴格的宗教法規下，仍勇敢的、直接的表達她們對女性被壓迫的不滿。此外，國際媒體也留意到，在阿米尼事件發生後，伊朗女性公開忽視穿衣規則的影像迅速增加，甚至會刻意發布自己於公開場合不戴頭巾的照片。

報導指出，近日伊朗安全部隊也拘捕了幾名具有公眾影響力的人物，包括作家兼詩人博爾祖伊（ Mona Borzouei）、伊朗足球運動員馬希尼（Hossein Mahini）、伊朗歌手哈吉普爾（Shervin Hajipour），以及伊朗前總統的女兒拉夫桑賈尼（Faezeh Rafsanjani）。

報導並統計，歷經2週的抗議活動後，政府的鎮壓仍在繼續，伊朗人權組織估計，包括兒童在內，已至少83人在示威活動中喪生，逾1000人被捕。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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