感謝老同事陳時中 蘇貞昌：說他「謀財害命」有天理嗎？
民進黨台北市長參選人陳時中競選總部今（1）日下午於北平東路正式成立，行政院長蘇貞昌到場致詞，力挺陳時中。蘇貞昌表示，疫情的長夜將盡，今天在此要感謝一位台北市民、自己過去的同事陳時中，今天竟然有人說陳時中在「謀財害命」，這對陳時中公平嗎？過去幾年台北紛紛擾擾很可惜，台北市需要陳時中的穩定與熱忱，希望台北市民給陳時中機會。
蘇貞昌表示，今天到這裡，要感謝一位台北市民，他過去是自己的同事，2年多來，他跟自己一起對抗病毒，辛辛苦苦，如今長夜將盡，看到曙光，他的名字叫做陳時中。
蘇貞昌表示，陳時中擔任指揮官908天，親自主持591場記者會，當時全國焦慮，陳時中不厭其煩向大家報告疫情變化，這是一天又一天，無論節慶還是除夕他都在，沒有朝九晚五、沒有假期。
蘇貞昌表示，今天竟然有人說陳時中在「謀財害命」，這有天理公道嗎？這對陳時中公平嗎？台灣不但守住防疫，更拚出最好經濟。
蘇貞昌表示，過去幾年台北紛紛擾擾，台北停滯太久了，很可惜，台北市需要一個把事做好、讓台灣共好的市長，台北市值得更好。
蘇貞昌說，跟陳時中一起共事這麼多年，他在最困難的時候，最堅定、最有能力、最負責，他的穩定、熱忱，一定會讓台北市更好。