短髮妹搭捷運「雙峰一半在外」 曾喊人生苦短：必須性感
JKF女郎張嘻嘻擁有32F傲人身材、前衛穿衣風格，也不吝在社群平台分享照片，因此吸引不少人追隨。她日前分享一張搭捷運的照片，大露胸部下緣，粉絲看了傻眼，「這樣子會不會走光啊？」
照片地點在捷運車廂，張嘻嘻頂著短髮，戴口罩，上半身穿一件繞頸綁帶的小可愛，但Bra一分為二，開了一個菱形的口，位置剛好露出一對南半球，尺度頗大，她身後有9到10位乘客，不過此地是張嘻嘻9月到泰國旅遊所拍，並非台灣的捷運。
張嘻嘻打趣寫下：「泰國，台中來的不能輸，好喜歡泰國大家看到我都笑眯眯的！」網友看到照片大讚：「美麗動人」、「泰國人妖都被嘻嘻比下去了」、「這樣太辣了」、「全車的亮點」、「這在台北應該也是大家都喜歡」、「好敢穿」、「兇到國外去了」！有人則擔心她的人生安全。
對於穿搭有一套想法的張嘻嘻，儘管受到抨擊仍堅持做自己，先前分享乳貼見客的照片被酸，她回應網友：「人生苦短，必須性感！我每件衣服都長這樣，有什麼好大驚小怪的內～我！超！美！」展現過人自信。
張嘻嘻表示，不會因為別人而改變穿著，「每個人的人生都是自己的，只有你自己才是主角」、「不要因為打扮就物化女性、以貌取人，我很性感、我很敢穿、我奶大、我刺青，但我愛家、愛狗，沒去害過人，沒去騙過誰」，強調自己腳踏實地努力地生活。（編輯：楊穎軒）