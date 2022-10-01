淡水河左右岸搞不清　侯選辦：林佳龍永遠弄不清楚新北

我是廣告 請繼續往下閱讀
實是新北市第二行政中心預定地位於先嗇宮旁，與三重站中間隔著二重疏洪道及重新橋，兩者差距不小，而其公布的捷運圖也大有問題，本來該是「新莊-輔大-迴龍」的順序，硬是被林佳龍改成「輔大-新莊-迴龍」，前後站不分。
陳柏翰接著提到，對方在說明高快速網絡規劃時，竟指稱台61線與台64線在淡水，但實際上卻是在對岸的八里，先前林佳龍到八里時已將十三行說成十四行，這次又把八里重要的建設說在淡水，到底對北海岸有多不熟悉？呼籲對方在行程之餘好好惡補，在接下來的50多天內好好了解新北，而不是活在自己天馬行空中的新北市。
林佳龍競選辦公室政策中心執行長王義川是在昨晚發布新聞稿表示，交通政策的高快速公路網規劃圖，是請教專家學者後，畫出的圖，期間完全找不到新北市政府的公開資訊，無從抄襲；而林佳龍擔任交通部長任內，即不斷為整合首都圈交通，也為北北基桃的交通建設做出許多重大貢獻，反觀侯友宜，過去4年從來沒有發表過類似的談話或行動，隨著林佳龍的參選，到昨天跟進首都圈的論述，相似度是達100%。
王義川強調，林佳龍當過交通部長，協助規劃及執行台灣許多重大交通建設，其中還包括新北市規劃10多年來無法成行的林口交流道等，不會也沒有必要抄襲侯陣營的交通政策，請侯陣營自重，拿出計畫來說話，不要打腫臉充胖子。