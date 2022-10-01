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淡水河左右岸搞不清　侯選辦：林佳龍永遠弄不清楚新北

▲侯友宜選辦發言人陳柏翰表示，林佳龍的的首都交通政策，出現3個基本錯誤，連台61、64線以及台北港在哪都會講錯，永遠弄不清楚新北，呼籲對方在行程之餘好好惡補。（圖／侯友宜選舉辦公室提供）
▲侯友宜選辦發言人陳柏翰表示，林佳龍的的首都交通政策，出現3個基本錯誤，連台61、64線以及台北港在哪都會講錯，永遠弄不清楚新北，呼籲對方在行程之餘好好惡補。（圖／侯友宜選舉辦公室提供）

記者吳嘉億／新北報導

2022-10-01 14:55:33

針對民進黨新北市長侯選人林佳龍提出的首都交通政策，藍綠雙方再度交火炮轟對方搞不清楚跟說空話。繼昨天新北市政府交通局回應，政策中有14項與新北市府已規劃、興建中或配合中央機關辦理的高快速公路建設計畫完全相符，相似度達93%以上，深夜林佳龍競選辦公室政策中心執行長王義川反批，新北市政府無論在官方網站上或相關新聞中，沒有相關高快速公路網圖及15項公路計畫的說明，用一篇新聞稿就空口說白話。對此侯友宜選舉辦公室今（1）日再發布新聞稿，侯選辦發言人陳柏翰痛批，林佳龍的政見發表中，出現3個基本錯誤，連台61、64線以及台北港在哪都會講錯，一再搞錯新北市地名，彷彿活在平行時空。

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陳柏翰表示，記者會中林佳龍說要打造一條由三重連結到土城的捷運線，卻指說未來新北市第二行政中心會在三重站；但事
實是新北市第二行政中心預定地位於先嗇宮旁，與三重站中間隔著二重疏洪道及重新橋，兩者差距不小，而其公布的捷運圖也大有問題，本來該是「新莊-輔大-迴龍」的順序，硬是被林佳龍改成「輔大-新莊-迴龍」，前後站不分。

陳柏翰接著提到，對方在說明高快速網絡規劃時，竟指稱台61線與台64線在淡水，但實際上卻是在對岸的八里，先前林佳龍到八里時已將十三行說成十四行，這次又把八里重要的建設說在淡水，到底對北海岸有多不熟悉？呼籲對方在行程之餘好好惡補，在接下來的50多天內好好了解新北，而不是活在自己天馬行空中的新北市。

林佳龍競選辦公室政策中心執行長王義川是在昨晚發布新聞稿表示，交通政策的高快速公路網規劃圖，是請教專家學者後，畫出的圖，期間完全找不到新北市政府的公開資訊，無從抄襲；而林佳龍擔任交通部長任內，即不斷為整合首都圈交通，也為北北基桃的交通建設做出許多重大貢獻，反觀侯友宜，過去4年從來沒有發表過類似的談話或行動，隨著林佳龍的參選，到昨天跟進首都圈的論述，相似度是達100%。

王義川強調，林佳龍當過交通部長，協助規劃及執行台灣許多重大交通建設，其中還包括新北市規劃10多年來無法成行的林口交流道等，不會也沒有必要抄襲侯陣營的交通政策，請侯陣營自重，拿出計畫來說話，不要打腫臉充胖子。

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