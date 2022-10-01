2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

混血辣模MEI MEI連生3兒子！「想要第4胎」揭原因：很瘋

▲台灣與烏拉圭混血辣模MEI MEI（謝若梅）婚後連生3胎兒子，近日坦言「想生第4胎」，因為「突然想要有女兒」。（圖／翻攝自MEI MEI臉書）
▲台灣與烏拉圭混血辣模MEI MEI（謝若梅）婚後連生3胎兒子，近日坦言「想生第4胎」，因為「突然想要有女兒」。（圖／翻攝自MEI MEI臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-10-01 15:20:03

台灣與烏拉圭混血辣模MEI MEI（謝若梅）擁有精緻臉龐和火辣魔鬼身材，是不少人心中的完美女神。她2018年結婚，婚後3年連生3胎變成「3寶媽」，甚至向老公喊話「馬上去結紮」；但她最近想法似乎有改變，因為3胎都是男生，太想要有一個女兒，她也坦言「未來可能想生第四胎」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲混血辣模MEI MEI（謝若梅）婚後連生三胎，產後身材還是超好。（圖／翻攝自MEI MEI臉書）
▲混血辣模MEI MEI（謝若梅）婚後連生三胎，產後身材還是超好。（圖／翻攝自MEI MEI臉書）
MEI MEI上月25日在臉書發文，表示「我知道很瘋，每天面對三個小孩累的要命，時常很憔悴，但最近默默有一種，我兩年後可能還會想生第四胎的感覺」，因為三胎都生兒子的她，太想要一個女兒，「突然好想要女兒唷」。

▲台灣與烏拉圭混血辣模MEI MEI（謝若梅）已生了3胎兒子，最近坦言「突然很想要女兒」。（圖／翻攝自MEI MEI臉書）
▲台灣與烏拉圭混血辣模MEI MEI（謝若梅）已生了3胎兒子，最近坦言「突然很想要女兒」。（圖／翻攝自MEI MEI臉書）
MEI MEI接著說，「之前明明就覺得沒有也還好，可能最近看著朋友跟自己媽媽一起旅遊的影片就覺得好羨慕～想要女兒當好姐妹」，但是她話鋒一轉，想著「若又是男生的話可能會發瘋，所以我還是先冷靜一下好了」。

▲混血辣模MEI MEI（謝若梅）擁有精緻臉龐和火辣魔鬼身材。（圖／翻攝自MEI MEI臉書）
▲混血辣模MEI MEI（謝若梅）擁有精緻臉龐和火辣魔鬼身材。（圖／翻攝自MEI MEI臉書）
貼文一出，網友也紛紛留言，「不生個女兒對不起這顏值」、「要生吧！！！你女兒ㄧ定超正」、「可以想像妳的女兒會有多可愛長大多美」、「生一個能打扮能談心的女兒吧」；不過也有不少人要她先冷靜一下，「這位辣媽，妳真的要冷靜」、「你冷靜！！」、「恩，妳先冷靜一下」、「哇～～妳好厲害，我一個就已經很撐了」。（編輯：郭佩蓉）

▲台灣與烏拉圭混血辣模MEI MEI（謝若梅）婚後3年連生3胎，變成「3寶媽」。（圖／翻攝自MEI MEI臉書）
▲台灣與烏拉圭混血辣模MEI MEI（謝若梅）婚後3年連生3胎，變成「3寶媽」。（圖／翻攝自MEI MEI臉書）

北一女神脫了！比基尼洩「C級雪乳」　逆天身材白到發光

北一女神首公開愛車！合影「超帥特斯拉」：24歲買給自己

H級辣模也認輸！頭埋雙峰「當洗臉盆」　巨乳妹身分曝光

F級辣模「戰袍級比基尼」只靠1條布！羞曝樓下看光光真相

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀