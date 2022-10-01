美股跌跌不休！台股難獨善其身　指數回檔至近兩年低檔

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對金管會週五下午祭出的救市措施，保德信認為，主要是提高放空成本，預料對於盤勢的影響應為短期性，不過對於提振投資信心確實有幫助，加上國安基金進場等有利維持台股走勢，而這波指數能否止穩回升，主要仍須視整體國際投資氣氛、美元走勢，以及美股是否能止跌等，才是真正提振投資情緒的主因，短線先視能否放量收復短天期均線。
PGIM保德信金平衡基金經理人廖炳焜指出，由於短線跌幅相對已深，融資餘額單週快速下降超過120億元，且包括台灣在內的部分國家政府已表示將出手穩定市場，若國際投資情緒能止跌，指數短線隨時有望展開反彈走勢，短期先視大盤能否出現放量上漲，帶動指數站回短天期均線。
廖炳焜說明，本週美國公布的經濟數據包括耐久財訂單、零售庫存、待售成屋、第二季GDP等皆因為相當具有韌性，反而增添通膨的不確定性，讓市場解讀為聯準會能強勢鷹派的支撐，在資金快速緊縮之下，將衝擊經濟走勢，甚至有可能陷入衰退，因此美股本週持續反映升息憂慮而破底，台股也難以獨善其身，加上這波美元跟著升息走強，衝擊新興市場貨幣相繼貶值，進一步造成外資外流壓力。
廖炳焜提醒，在聯準會強勢鷹派且不惜犧牲經濟成長為代價的前提下，美元指數續強，資金撤出新興市場，將影響股市估值，且目前終端消費需求放緩，也將造成企業獲利展望下修壓力，本益比擴張不易，操作上不宜過於積極。選股方面，近期可留意受惠解封題材族群，另外具有長線題材的汽車、電動車、網通、綠能相關零組件等亦可逢低分批布局。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。