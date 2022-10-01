羽球／三度延賽挺過疫情　牧德盃企業羽球排名賽重啟

全國規模最大企業羽球賽-第7屆「牧德盃企業羽球排名賽」，受疫情影響停辦後，今（10/1）日於台北市體育館盛大重啟賽會，本屆吸引包括合作金庫、阿默蛋糕、澳根尼、台積電、聯發科、華碩電腦、台塑企業等各上市櫃公司眾家羽球好手參賽，參與公司總市值上看18.5兆，約莫佔台股總市值47.7兆的38.8%。





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