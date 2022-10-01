羽球／三度延賽挺過疫情　牧德盃企業羽球排名賽重啟

全國規模最大企業羽球賽-第7屆「牧德盃企業羽球排名賽」，受疫情影響停辦後，今（10/1）日於台北市體育館盛大重啟賽會，本屆吸引包括合作金庫、阿默蛋糕、澳根尼、台積電、聯發科、華碩電腦、台塑企業等各上市櫃公司眾家羽球好手參賽，參與公司總市值上看18.5兆，約莫佔台股總市值47.7兆的38.8%。
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此外，連江縣政府也跨海合作，除藉由賽事推廣馬袓觀光及在地特色外，也讓更多人認識馬袓美麗的四鄉五島，更邀請馬祖酒廠打造專屬的牧德盃紀念酒，成為賽事亮點之一。
牧德科技總經理陳復生表示，秉持著提倡企業聘用體育績優生、培養運動員第二專長並營造公司內部運動風氣的初衷，牧德科技不僅獲得教育部體育署「運動企業認證」之外，也獲得「運動好人才、企業動起來」的經費補助，目前共有14位體優生在公司任職，約佔公司6%人力，而「牧德盃」就是在這樣的企業文化下形成，於公司內部變成一年一度的活動盛事。
牧德盃成立以來，藉由體優生長期對運動投入，以及導入舉辦賽事經驗，帶領超過100企業員工，傾全力完成籌辦賽事的艱鉅任務，不僅提升公司向心力，也增加企業員工光榮感，本屆賽事總監蔡政羽，正是牧德科技長期聘任的羽球體優生，今年扛下賽會總召任務，蔡政羽說：「本屆賽會歷經疫情，加深籌辦困難度，幾度因為場地因素延期，有些球隊賽前最後一刻傳出隊員確診，我們也緊急邀請遞補球隊參賽，堅持不放棄的精神下，一一化解難題，才讓比賽得以重啟。」
蔡政羽強調，牧德盃秉持著『運動有Power企業皆Winner』精神，號召公司員工跨部門組織籌備小組，透過活動的辦理，凝聚公司員工的向心力，這對企業治理而言，無非也是一個打造團隊合作，並提升各部門員工在既有專業領域外能力。
牧德盃賽事沿革介紹：
牧德科技自2016年起於臺灣舉辦牧德盃羽球賽，提倡企業晉用體育績優生、培養第二專長，並營造公司內部運動風氣。員工為公司前景打拼，公司為員工健康努力，企業用心，家庭放心，幸福企業就此從心開始。
牧德科技在不同工作崗位上僱用了績優運動生後，發現他們均具有陽光、團隊合作及越挫越勇的特質，在工作表現上極為令人驚艷；這批具有正向力的青年不但解決了公司缺工問題，更促進同仁間運動風氣，營造了公司的活潑氣氛，也增加了企業間透過運動交流的機會。
推廣過程中體育署及無數接觸到的企業團體均視此為美事並熱烈響應。2018年，教育部體育署也特別推出企業晉用運動指導員的補助方案。
歷屆牧德盃積極拉近球友與國內頂尖球星距離，邀請包括周天成、王子維、李洋/王齊麟等人，力挺賽事共襄盛舉，多年來儼然成為，國內球迷與偶像近距離接觸的同樂的重要盛會。
2020年受到疫情影響，賽事因為場地三度延遲，如願在2022年恢復舉辦。