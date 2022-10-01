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兩年四線齊發　陳其邁推動高雄捷運建設「緊緊緊」

▲高雄環狀輕軌C20（台鐵美術館站）至C24站（愛河之心站）路段10月上旬將通車。（圖／高市府捷運局提供）
▲高雄環狀輕軌C20（台鐵美術館站）至C24站（愛河之心站）路段10月上旬將通車。（圖／高市府捷運局提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

2022-10-01 17:30:00

為建構完整大高雄捷運路網，提升大眾運輸使用率，高雄市長陳其邁109年8月上任後，大刀闊斧推動捷運建設，在「兩年拼四年」的要求下，捷運團隊努力不懈，行政院在9月23日正式函文同意小港林園線綜合規劃報告，實現高雄捷運建設四線齊發目標，成果豐碩。

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▲小港林園線自可行性研究提送至綜合規劃報告行政院核定，僅歷時1年10個月，可謂「全國最快」。（圖／高市府捷運局提供）
▲小港林園線自可行性研究提送至綜合規劃報告行政院核定，僅歷時1年10個月，可謂「全國最快」。（圖／高市府捷運局提供）
捷運局表示，捷運小港林園線計畫於韓國瑜任內的可行性研究方案是採高架輕軌進行評估研究，一直未能順利推動；109年8月陳其邁就任後，考量因台17線沿海路等路段之工業管線密佈，且為方便民眾搭乘及避免轉乘費時，重新啟動規劃採紅線重運量地下延伸，ㄧ車到底至林園的方案，於109年10月重新提報可行性研究報告送交通部審查，110年12月即獲交通部同意，捷運團隊努力不懈，環評審查於111年6月獲環保署審查通過，行政院並於111年9月23日正式函文同意小港林園線綜合規劃報告，自可行性研究提送至綜合規劃報告行政院核定，僅歷時1年10個月，可謂「全國最快」。

捷運局指出，捷運黃線計畫推動，在陳其邁上任後，積極與中央溝通獲取支持，一路順利於110年7月通過環評審查，綜合規劃報告於111年3月21日獲行政院核定；相較於一樣中運量捷運系統之台中捷運藍線計畫於103年8月提報可行性研究，目前綜合規劃報告仍審查中未核定，高雄捷運黃線106年3月提報至核定僅歷時5年，展現「緊緊緊」的施政效率。

▲高雄捷運黃線106年3月提報至核定僅歷時5年，展現「緊緊緊」的施政效率。（圖／高市府捷運局提供）
▲高雄捷運黃線106年3月提報至核定僅歷時5年，展現「緊緊緊」的施政效率。（圖／高市府捷運局提供）
至於岡山路竹延伸線計畫，在韓國瑜任內環評審查面臨被環保署環評會要求進入第二階段環境影響評估報告審查；陳其邁上任後，積極與中央及環保團體等溝通，一路順利通過環評審查，綜合規劃報告於110年3月4日獲行政院核定，目前市府已完成第2A階段之機電及土建工程招標，並加速施工中。

捷運局表示，高雄輕軌目標要打造環狀線，前市長韓國瑜上任後停工近2年，但加速輕軌成圓是多數市民朋友的期待！陳其邁109年8月上任後展現「緊緊緊」的施政效率，傾聽輕軌沿線居民的聲音，透過多場次的公聽說明會及專家會議，以及密集的溝通協調，提出9項優化調整方案，為輕軌蓄積急遽成長的共識能量，陳其邁並於109年11月10日宣示輕軌二階工程復工，復工後輕軌團隊持續展現決心與「緊緊緊」的效率，隨即於110年分別達成大南環段(C32-C1-C17)及C17-C20路段通車，並預定於今年10月上旬將通車路段再延伸至高雄美術館園區，新通車路段融入高雄城市美學精彩盛宴，未來輕軌將是高雄市區的環狀交通核心，串聯重要交通節點、醫療服務、休閒遊憩等重要旅次站點，相信輕軌幸福成圓的願景將於112年底實現。

高雄捷運建設四線齊發，市府將持續擘劃大眾運輸建設，為大高雄發展勾勒藍圖，並據以發揮高雄雄厚的產業實力。

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