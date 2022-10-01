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高市「孕婦產檢交通乘車券」　即日起於產檢院所直接發放

▲今天起設籍高雄的孕婦，都發放一本價值5040元的產檢乘車券，可抵用14趟產檢來回車資。(圖／高市府提供)
▲今天起設籍高雄的孕婦，都發放一本價值5040元的產檢乘車券，可抵用14趟產檢來回車資。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-10-01 18:00:00

準媽媽陳小姐到市立聯合醫院產檢，就領取到一本28張的交通乘車券，開心表示，之前產檢為了胎兒的安全，都要家人請假開車接送，現在市府發放產檢交通乘車券，讓孕婦產檢安排更便利，不用麻煩家人接送，也不用獨自在路上奔波。而且在醫院就可以領取，真的好方便！

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▲交通乘車券，讓孕婦產檢安排更便利，不用麻煩家人接送，也不用獨自在路上奔波。而且在醫院就可以領取，真的好方便！(圖／高市府提供)
▲交通乘車券，讓孕婦產檢安排更便利，不用麻煩家人接送，也不用獨自在路上奔波。而且在醫院就可以領取，真的好方便！(圖／高市府提供)
高市府貼心照顧孕婦產檢交通安全自今(1)日起只要是高雄市籍孕婦，都可以直接在產檢醫療院所領產檢交通乘車券，總計28趟次，每張面額180元，最高5,040元乘車券，同時高市府也加碼準公托育補助，每名每月補助1,200和2,000元，共同守護高雄的孕婦和寶寶。

孕婦產檢交通補助110年開辦，照顧對象原為低收入及中低受入戶，111年3月起擴大適用對象身心障礙、特殊境遇、新住民和原住民，一年多年來，市長陳其邁指示逐步擴大照顧對象，10/1起全面照顧高市所有孕婦。擁有高雄市籍的孕婦、或與設籍高市市民辦理結婚登記之新住民孕婦，皆能享有此項便利產檢服務，並與產檢醫療院所合作，只要拿到「媽媽手冊」，即可在產檢醫院直接領取乘車券。

高市社會局副局長葉玉茹表示，社會局2020年起開辦孕產檢交通補助，初期對象限低收入及中低收入戶，今年3月擴大對象為身心障礙、特殊境遇、新住民和原住民，今起再擴及設籍高市所有孕婦，估計將有1.8萬人受惠，總經費約9千萬。孕婦可至區公所請領或在50家與市府合作的產檢醫療院所領「媽媽手冊」時直接領取，高市應是全國第一個全面發放孕婦產檢乘車券的城市。

市長陳其邁看到孕婦和爸媽在產檢交通上和育兒的需要，10月起全面擴大照顧準媽媽，在高市50家產檢醫療院所皆能領取交通乘車券，也可在社會局網站查詢，事先預約和社會局合作的計程車隊，就能安全順利抵達產檢醫療院所。

同時體恤育兒家長，再「加碼準公托育補助」，未滿3歲兒童設籍並在高雄送托準公共托育服務，且父或母一方設籍高雄市，即可領取加碼托育補助。送準公共托嬰中心每名每月加碼補助2,000元、送準公共保母每名每月加碼補助1,200元，真正減輕育兒家庭的負擔，鼓勵有需要的家長將0-3歲幼兒送托，您與寶貝由市府共同守護。

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