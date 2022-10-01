高市「孕婦產檢交通乘車券」　即日起於產檢院所直接發放

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孕婦產檢交通補助110年開辦，照顧對象原為低收入及中低受入戶，111年3月起擴大適用對象身心障礙、特殊境遇、新住民和原住民，一年多年來，市長陳其邁指示逐步擴大照顧對象，10/1起全面照顧高市所有孕婦。擁有高雄市籍的孕婦、或與設籍高市市民辦理結婚登記之新住民孕婦，皆能享有此項便利產檢服務，並與產檢醫療院所合作，只要拿到「媽媽手冊」，即可在產檢醫院直接領取乘車券。
高市社會局副局長葉玉茹表示，社會局2020年起開辦孕產檢交通補助，初期對象限低收入及中低收入戶，今年3月擴大對象為身心障礙、特殊境遇、新住民和原住民，今起再擴及設籍高市所有孕婦，估計將有1.8萬人受惠，總經費約9千萬。孕婦可至區公所請領或在50家與市府合作的產檢醫療院所領「媽媽手冊」時直接領取，高市應是全國第一個全面發放孕婦產檢乘車券的城市。
市長陳其邁看到孕婦和爸媽在產檢交通上和育兒的需要，10月起全面擴大照顧準媽媽，在高市50家產檢醫療院所皆能領取交通乘車券，也可在社會局網站查詢，事先預約和社會局合作的計程車隊，就能安全順利抵達產檢醫療院所。
同時體恤育兒家長，再「加碼準公托育補助」，未滿3歲兒童設籍並在高雄送托準公共托育服務，且父或母一方設籍高雄市，即可領取加碼托育補助。送準公共托嬰中心每名每月加碼補助2,000元、送準公共保母每名每月加碼補助1,200元，真正減輕育兒家庭的負擔，鼓勵有需要的家長將0-3歲幼兒送托，您與寶貝由市府共同守護。