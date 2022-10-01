全台語演說！賴清德提國際、民主台北：陳時中最能實踐

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賴清德坦言，台北市長選舉到目前為止，3個參選人都各有千秋、平分秋色，沒有戰到最後，很難知道誰會贏得這次選舉。但如果從3個角度思考，就會很明確的知道，應該要支持陳時中。
賴清德說，未來的台北市長除了要提出市政藍圖，推動都市進步以外，更要暸解台北市相對其他縣市的重要性，也要知道在複雜的國際局勢中，台北市能夠有什麼樣的新思維促進台灣發展。
首先，台北市對台灣的第一大意義是「國際台北」，150年前在紐約、巴黎、倫敦，如果可以得到台北大稻埕的烏龍茶是有多好啊，「福爾摩沙烏龍」，這可以替台灣賺外匯，也能提高台灣能見度。
台北市是台灣的首都，很多政治、經貿交流都發生在台北市，好的市長最重要的是要充分發揮台北市首都的光榮。
賴清德表示，第二，台北市的重要意義，是民主的意義。台北市是台灣民主的開始，這5、60年台灣民主運動最重要的事都發生在台北市，不論是總統直選、廢除刑法100條等都在台北，未來新的台北市長也要知道，台北市對台灣民主的深化有很重大的責任。
第三，是繁榮的台北，台北是台灣20幾個縣市的火車頭，政府的重要資源都在台北，過去這幾10年來，都是台北先開始發展，但這幾年來台北確實停頓了。
賴清德表示，陳時中有行政經驗，在衛福部時也有外交成果，陳時中未來也會用民主素養，在台北市替台灣發聲，更會用專業協助蔡英文守護台灣，在國際社會得到更大支持。
賴清德表示，這場選舉看起來很複雜，但如果以台北市在台灣重要性的角度來看，這就很清楚，最近這段時間的紛紛擾擾都不重要，「我們要選真正可以帶動台北進步、守護台灣的好市長」。