隔24年有望贏回台北　蔡英文舉3理由：陳時中是最佳市長

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過去2年陳時中主持防疫記者會，「我也收看他的記者會」，陳時中是有溫暖、會做事、抗壓性很強的人，面對有道理的叮嚀很快調整，沒道理的指責也不會口出惡言，挑戰、批評、壓力從來沒少過，但陳時中都挺過來了，台灣也挺過來了，謝謝陳時中與防疫團隊。
蔡英文表示，陳時中會做事自己最清楚，所以首都市長提名的時候，「陳時中一直是我心目中最強、最佳的人選」，他參選至今，從內湖交通到大巨蛋，已經提出100多項大大小小的政策，這代表陳時中準備好了，也證明陳時中有經驗豐富的團隊跟他一起拚市政。
這是1998年到現在，民進黨最有機會在台北選贏的一次，蔡英文說，選贏台北，中央、地方可以合作，諸多福國利民的政策會在首都更有力地實現，成為全國典範。
蔡英文細數投給陳時中的3個理由。首先，陳時中是有溫暖照顧的心力，從防疫、長照、幼兒津貼、不孕症補助、擴大肺癌篩檢，他為人民多想一點、多做一點，他一定會用同樣心力，守護台北人。
第二，陳時中有解決問題的魄力，過去2年多的防疫，他面對困難、解決問題，可以說是身經百戰，他也提出方案，要用能力與魄力為台北解決疑難雜症。
第三，陳時中有沉穩抗壓的能力，面對外界的抹黑，他不謾罵、不退縮，忍辱負重、沉穩踏實，這才是台北人要的首都市長，讓陳時中當選，一定能讓台北發展更有力、台灣發展更有力。