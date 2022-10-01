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隔24年有望贏回台北　蔡英文舉3理由：陳時中是最佳市長

▲陳時中競選總部正式成立，蔡英文壓軸登台發表演說。（圖／記者葉政勳攝，2022.10.01）
▲陳時中競選總部正式成立，蔡英文壓軸登台發表演說。（圖／記者葉政勳攝，2022.10.01）

記者黃宣尹／台北報導

2022-10-01 17:29:25

民進黨台北市長參選人陳時中今（1）日下午於北平東路成立競選總部，今日台北豔陽高照，現場破萬市民現身力挺。總統蔡英文在陳時中、競選主委陳建仁等人陪同下，壓軸登台發表演說。蔡英文說，今年是1998年至今，民進黨在台北最有機會勝選的一次，「陳時中一直是我心目中最強、最佳的人選」，自己提出3個理由，希望市民要支持陳時中，讓陳時中當選台北市長，很多中央的政策才能在首都落實，首都可以成為台灣的典範。

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▲陳時中競選總部正式成立，蔡英文壓軸登台發表演說。（圖／記者葉政勳攝，2022.10.01）
▲陳時中競選總部正式成立，蔡英文壓軸登台發表演說指出，台灣在進步，台北應該更進步。（圖／記者葉政勳攝，2022.10.01）
蔡英文表示，台灣一直在進步，但首都執政評比一直是後段班，自己覺得很可惜，台北市條件好、文官優秀、財政充裕、市政能見度也很高，台灣在進步，台北應該更進步。
 
過去2年陳時中主持防疫記者會，「我也收看他的記者會」，陳時中是有溫暖、會做事、抗壓性很強的人，面對有道理的叮嚀很快調整，沒道理的指責也不會口出惡言，挑戰、批評、壓力從來沒少過，但陳時中都挺過來了，台灣也挺過來了，謝謝陳時中與防疫團隊。

蔡英文表示，陳時中會做事自己最清楚，所以首都市長提名的時候，「陳時中一直是我心目中最強、最佳的人選」，他參選至今，從內湖交通到大巨蛋，已經提出100多項大大小小的政策，這代表陳時中準備好了，也證明陳時中有經驗豐富的團隊跟他一起拚市政。

這是1998年到現在，民進黨最有機會在台北選贏的一次，蔡英文說，選贏台北，中央、地方可以合作，諸多福國利民的政策會在首都更有力地實現，成為全國典範。

▲陳時中競選總部正式成立，蔡英文壓軸登台發表演說。（圖／記者葉政勳攝，2022.10.01）
▲陳時中細數投給陳時中的3個理由，更聲稱陳時中是最強、最佳的台北市長人選。（圖／記者葉政勳攝，2022.10.01）
蔡英文細數投給陳時中的3個理由。首先，陳時中是有溫暖照顧的心力，從防疫、長照、幼兒津貼、不孕症補助、擴大肺癌篩檢，他為人民多想一點、多做一點，他一定會用同樣心力，守護台北人。

第二，陳時中有解決問題的魄力，過去2年多的防疫，他面對困難、解決問題，可以說是身經百戰，他也提出方案，要用能力與魄力為台北解決疑難雜症。

第三，陳時中有沉穩抗壓的能力，面對外界的抹黑，他不謾罵、不退縮，忍辱負重、沉穩踏實，這才是台北人要的首都市長，讓陳時中當選，一定能讓台北發展更有力、台灣發展更有力。

▲蔡英文與陳時中一起與台下支持者致意。（圖／記者葉政勳攝，2022.10.01）
▲蔡英文與陳時中一起與台下支持者致意。（圖／記者葉政勳攝，2022.10.01）

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