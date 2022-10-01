清純女星約會被抓包！男方身分曝 是「原子少年」的他
創作歌手陳華即將推出新專輯《華與浪漫》，新歌《想和你看五月的晚霞》MV被粉絲發現和陳華一起牽手看晚霞、打水漂的男主角，居然是原子少年「亞特蘭提斯」的呂植宇。
被問到兩人合作的淵源，陳華提到：「當時我在街聲發了《短暫的愛過我》demo版，呂植宇也有發歌，我是第一名、他是第二名，就有點不打不相識的感覺！」又笑說：「他還在IG上幫我分享這首歌，然後我就覺得『哇！怎麼人這麼好～』後來我也有轉發，謝謝他幫我分享。過一陣子公司在構思《想和你看五月的晚霞》男主角時，就覺得可以找找看植宇，覺得我們滿有緣分，可以一起合作看看，所以就促成了這個合作。」
MV裡充滿粉紅泡泡，擁抱、牽手沒有少，被問到是否假戲真做？兩人趕緊澄清，呂植宇說：「拍攝的時候我們比較專注在作品本身，討論怎麼拍、做什麼動作，而且當天時間很趕所以比較屬於工作狀態，但是看到成品覺得很有戀愛粉紅泡泡的感覺！」其次模特身材的兩人，似乎不是彼此的菜，呂植宇表示：「陳華應該是男生女生都會覺得漂亮的類型，我自己也覺得她是個滿不錯的女生，仙氣十足有自己獨特的氣質！」陳華則笑說：「我覺得他長得帥又高，應該是大家的菜！」