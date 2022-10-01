「學姊」黃瀞瑩競總成立　柯文哲、黃珊珊、高虹安皆到場

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黃瀞瑩在致詞時表示，自己從未想過有一天會踏入選戰，也曾經對政治心灰意冷、對新聞議題反感，但因為黃珊珊副市長的一句話：「難道你想把這個城市交給藍綠嗎？」而決定繼續為民打拚。黃瀞瑩認為，她必須延續柯市府過去8年好不容易建立的政治文化。
柯文哲則認為，成功有三大條件：天分、運氣、努力，「長得漂亮是天份、一日市長幕僚爆紅是運氣，而黃瀞瑩過去在市府的每一天，讓大家看見的就是她的努力。」柯文哲說，從她對市政的熟稔、對府會關係的了解，向大家保證，黃瀞瑩是一個正直、誠信、穩重，可以勝任市議員工作的參選人。
而身為前長官的黃珊珊則指出，從黃瀞瑩過去在市府的表現，可以看出她是個了解問題，並且認真解決問題的人；黃珊珊強調，士林北投是瀞瑩的家，在地很多人都看著她長大，相信瀞瑩參選的信念和她一樣，不是為了升官發財，是為了要替大家服務。「當我決定到市府工作到參選時，我只有一個信念，我不想把台北市交給那兩個黨。」黃珊珊說，拜託大家選擇可以相信的人，這次選舉大家非常幫忙，「我會很努力，但這場選舉就是超越藍綠，希望能夠改變台灣政治文化。」
至於以「神秘嘉賓」之姿登場的高虹安則表示，自己早上才結束民眾黨新竹地區參選人的競總開幕活動，就馬上北上到台北參與黃瀞瑩的開幕茶會，「再忙都要來幫『好姐妹』站台，她也更是我政治生涯的前輩！」高虹安說，黃瀞瑩絕非外界所說的花瓶，實際上跟她一起工作過，就會知道他很有料，除了在自己的角色上認真、踏實外，選後在立法院，也經常在教育、交通議題上互相合作，因此她要力挺專業素人，一起讓黃瀞瑩幫助大家讓士林北投越來越好、帶來清新的政治文化。