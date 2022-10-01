蒲亭徵兵祭「美女軍團」！籲年輕人入伍 嬌喊：只是1%
俄羅斯總統蒲亭上月簽署局部動員令，徵召30萬名預備役軍人投入烏克蘭戰爭，引爆抗議和逃難潮。有外國媒體聲稱，蒲亭其實還有一支祕密美女軍團，是由長相姣好、具有一定知名度的網紅組成，宣稱徵兵人數僅佔俄國男性的1%，只是為勝利付出的「小小代價」。
根據英國《太陽報》報導，近期俄國許多美女網紅都開始在網路上發文，為政府宣傳動員令，其中1名網美伊莎亞（Katrina Isaea）就po出自己拿着整包糖果的照片，打下：「如果拿走這包糖果的1%，我還剩下一整包」、「只有1%，不是個很大的數字」、「讓我們在這個艱困時刻互相支持」等字句。
另外1名網紅維洛契洛娃（Anna Velozelova）的比喻也差不多，不過使用的物品從糖果變成薯條。
報導指出，蒲亭雖然禁止人民在俄羅斯使用臉書和IG，卻也留下另類的方便之門，烏克蘭「公民自由中心」（Center for Civil Liberties）負責人馬特維丘克（Oleksandra Matviichuk）就踢爆，俄國特勤官員知道網紅發文，受眾會觸及年輕女性和她們的男友，因此要求網紅發出支持蒲亭的文章，達到宣傳的效果。