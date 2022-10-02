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重陽節6大禁忌！「祝節日愉快」當心卡陰　轉運必拜3神明

▲重陽節注意避免六大禁忌，以免影響氣場導致運勢下滑。（示意圖／取自pixabay）
▲重陽節注意避免六大禁忌，以免影響氣場導致運勢下滑。（示意圖／取自pixabay）

記者鍾怡婷/綜合報導

2022-10-02 09:17:58

命理專家小孟老師提醒，週二（10/4）就是農曆九月初九的重陽節，要注意有6大禁忌，像是忌說「節日快樂」、不可行房等，若是不小心誤犯，恐招惹陰氣導致運勢下滑。不過命理專欄旺好運整理出，這一天同時也是中壇元帥三太子、臨水夫人李三娘與斗姥星君的聖誕日，擔心氣場低迷想轉運的民眾們，可得把握機會前去宮廟向3位神明祝壽祈求求好運。

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▲小孟老師提醒，忌說節日快樂、不可行房、忌煮飯、忌送菊花、忌出嫁女兒回家、兩男忌談公事。（示意圖／取自photo AC）
▲小孟老師提醒，忌說節日快樂、不可行房、忌煮飯、忌送菊花、忌出嫁女兒回家、兩男忌談公事。（示意圖／取自photo AC）
九在易經中就代表「陽」的數字，那9月9號重陽節就是極陽剛的日子，九九重陽節也是數字最大數，也有長久長壽的含義，在古代也稱之為敬老節，小孟老師提醒，要注意以下6禁忌，以免運勢下滑易卡陰。

一、忌說節日快樂
重陽為數字九雙疊，兩陽相逢是大凶日，在古代傳統的思維模式裡要轉換將之逢凶化吉，一系列的節慶活動都是為了鎮住凶氣而設立，所以寓意在避邪，如果在此刻說佳節愉快，就顯得不太適合，轉而祝福他人平安健康會比較妥當。

二、不可行房
九九重陽節，九是陽數的極限，過後便是陰數，習俗當日夫妻同床行房，容易出現陰陽不調和，也會降低受孕機率，如果真的想要生孩子的人，此日切忌不要行房哦。

三、忌煮飯
重陽節是老人節，這天的日子應該讓媽媽好好的休息，如果要煮飯的話，還是叫外送會比較好，讓辛苦的母親在這一天可以好好放鬆一下。

四、忌送菊花
在老一輩的人心中菊花是拿來祭拜用的，若是你在這一天送給老人家菊花，他們可能會誤解你的好意，以為你希望他快點生病住院，如果想獻上祝福，不妨可以改送劍蘭有長壽的好寓意，或者康乃馨都可以表達感恩之情。

五、忌出嫁女兒回家

在民間俗語有「回家過重陽，死她婆婆」的說法，九月重陽節忌諱出嫁不到3年的女兒回娘家，不過如果要回家，其實只要帶著麵線與百合花象徵長命百歲好寓意，就可以化解囉！

六、兩男忌談公事
男性屬陽，在這天極陽的日子裡再碰上兩位男性談公事，這樣的情況下容易出現硬碰硬的局面，不僅事情談不攏還可能出現不愉快的口角哦。

▲3月26日為今年首個天赦日，想轉運千萬別錯過。（示意圖／取自unsplash）
▲九月初九是壇元帥三太子、臨水夫人李三娘與斗姥星君的聖誕日，可以透過祝壽來獲得好運勢。（示意圖／取自unsplash）
雖說重陽節有禁忌行為要注意，不過命理專欄旺好運分享，這一天也是轉運的好時機，因為農曆九月初九是壇元帥三太子、臨水夫人李三娘與斗姥星君的聖誕日，除了祭祖之外千萬別忘了祭拜這三位神明，來祈求好運降臨！

中壇元帥三太子
農曆九月九日為三太子聖誕日，祂保佑財運、事業運與行車安全，可準備三太子喜愛的糖果、餅乾或玩具來祭拜。

臨水夫人李三娘
農曆九月九日也是李奶夫人李三娘的千秋之日，祂是保護產婦、助產、兒童健康的守護神，祭拜時可準備鮮花、水果與香燭。

斗姥星君
農曆九月初九是道教的斗母星君聖誕之日，祂專司元辰，只要虔誠膜拜，就能增添元神光彩、延年益壽且消災解厄。

【本文獲《小孟老師》、《旺好運》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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