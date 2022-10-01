全台還要熱3天！下週三東北季風報到 北台灣高溫猛降9度
今（1）日是週末第一天，台灣各地天氣仍和前幾日一樣，都是晴到多雲、穩定的天氣，中央氣象局表示，這波溫暖偏熱的天氣會持續到下週二（10/4），下週三（10/5）起入秋後首波東北季風南下，北台灣氣溫會慢慢轉涼，高溫會有驟降「攝氏9度」的狀況，且會有一些明顯雨勢；東北季風影響將持續到國慶日（10/10），但由於挾帶的水氣偏少，降雨不明顯，可能只有北部、東北部的迎風面會有局部零星降雨，目前還不需太擔心連假出遊會被雨神攪局；明（2）日天氣仍和今日差不多，部分地區會有超過攝氏36度的高溫。
氣象局預報員林定宜表示，今日最高溫在嘉義的攝氏36.3度，從今天到下週二，全台都晴到多雲，午後西半部山區有零星短暫陣雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨的天氣型態，明天東北部及東部地區會有一些零星短暫陣雨，中午前後嘉義市有連續出現攝氏36度高溫的機率；臺北市、新北市，南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣及臺東縣等地區也都會有超過攝氏36度的高溫。
林定宜提到，下週三東北季風增強，桃園以北會有明顯較濕涼的感覺，尤其北部、東北部高溫會從攝氏35度，直接驟降到攝氏26左右，並持續影響到國慶連假，此外，東北季風剛報到時水氣較明顯，5日、6日桃園以北及東北部地區有短暫雨，東部及東南部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨，5日東北部地區也有局部較大雨勢發生的機率；7日桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。
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