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支持柯文哲換來失望　陳時中要延續台灣價值、贏回台北

▲陳時中競選總部成立，其在28位黨籍議員參選人陪同下登台發表演說。（圖／記者葉政勳攝，2022.10.01）
▲陳時中競選總部成立，其在28位黨籍議員參選人陪同下登台發表演說。（圖／記者葉政勳攝，2022.10.01）

記者黃宣尹／台北報導

2022-10-01 17:11:50

民進黨台北市長參選人陳時中今（1）日下午於北平東路成立競選總部，今日豔陽高照，現場破萬市民現身力挺，陳時中在28位黨籍議員參選人陪同下，登上舞台發表演說。陳時中表示，總部的地點有著勝利的光榮歷史，自己會延續台灣價值、捍衛國家主權，與市民打贏選戰；他也說，「2014年時我也曾公開支持柯文哲」，但很多問題在柯文哲與黃珊珊的執政下沒有解決，而蔣萬安持續操作對立、煽動仇恨，台北人應該要用選票跟他們說，台北人在乎人選、在乎政策內容、在乎候選人能力。

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▲陳時中競選總部成立，在28明議員參選人陪同下，他登台激昂發表演說。（圖／記者黃宣尹攝，2022.10.01）
▲陳時中競選總部成立，在28名議員參選人陪同下，他登台激昂發表演說表示，自己會延續台灣價值、捍衛國家主權，與市民打贏選戰。（圖／記者黃宣尹攝，2022.10.01）
陳時中表示，競選總部的地點，也是總統蔡英文2次勝選的總部地點，「2016年我在這，光榮執政從此開始；2020台灣要贏，我們延續了執政，我們都在這裡流過汗、歡呼過」，現在2022年回到這裡，成立競選總部，「我有信心，一定能延續台灣價值以及勝利的光榮歷史，打贏這場選戰」。

陳時中表示，扛起台北市長選戰的責任，不是任何人要求，是他自己的決定，「我在台北成長、在台北成家立業，我對這座城市有深厚感情，我義無反顧，台北就是我的故鄉」。

陳時中說，台北已經停滯太久，「2014年時我也曾公開支持柯文哲」，但內湖交通問題沒解決、大巨蛋沒解決，大家對柯文哲的印象，就是他長期跟中央對抗。黃珊珊擔任柯文哲的副市長，但執政的評比，台北市連續三年最後一名，「請問黃珊珊，發生甚麼事？是柯文哲江郎才盡，而妳無力回天？」一個無力回天的副市長，又怎能當好市長？

陳時中接著說，另外一個對手國民黨，他們長期認為台北永遠是他們的，認為只要煽動仇恨、製造對立 、操作討厭民進黨就可以勝選，所以他們認為人選不重要、能力與政策不重要，這就是國民黨的邏輯，現在蔣萬安依然這樣操作，「但我台北人就是要用選票跟國民黨講，台北人在乎人選、在乎政策內容、在乎候選人能力」。

陳時中說，宣布參選至今短短81天，已走遍台北市12個行政區，舉辦30場各行各業座談會、還有60場專家學者政策會，「我是所有參選人中，對台北最用心、最瞭解的人」。他說，自己已經提出130多項政策，包含交通、都更、社福、教育文化，未來要推動「大台北首都計畫」，推動各項可行方案，讓台北成為與東京、首爾一樣的國際級大都市，「這是我對你們的承諾，我要讓台北人的幸福真實可得」。 

陳時中強調，市政規畫是百年大計，不能短視、急就章，要有宏觀願景、有希望、有策略，台北市是台灣首都、是國家主權的重要象徵，首都市長要把台北帶向全世界，也要把全世界帶進台北，只要首都堅定自由民主，自由民主就會守護台灣，自己會捍衛國家主權，讓全世界看到台北對自民主的堅持。

▲陳時中競選總部成立，其在28位黨籍議員參選人陪同下登台發表演說。（圖／記者葉政勳攝，2022.10.01）
▲陳時中表示，自己會捍衛國家主權，讓全世界看到台北對自民主的堅持。（圖／記者葉政勳攝，2022.10.01）

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