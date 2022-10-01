時代力量北市表態？黃國昌：如果我是台北人會投給黃珊珊
台北市長柯文哲的接班人、台北市長參選人黃珊珊，今（1）日上午前往內湖，參與時代力量市議員參選人陳志明競選總部成立大會。由於同樣位於南港內湖區，還有另一名擔任黃珊珊24年助理、民眾黨籍的議員參選人陳宥丞，外界也好奇此舉是否會影響到自家人的選情。
而同場的除了有黃珊珊競選團隊策略長翟本喬、時代力量黨主席陳椒華，以及前主席黃國昌。黃國昌在致詞時也直言「我不是台北市民，但如果我是台北市民，我的這一票一定投給黃珊珊。」也讓外界解讀在2022台北市長選戰中，時代力量也表態支持黃珊珊？
黃珊珊在致詞時表示，自己情緒其實有些激動，南港內湖區一直都是她的家，但長期都只有藍綠；不過經過8年時間，台北市的版圖已經成長出一個第三勢力的新版圖，第三勢力在整個台北市來說，已經形成一股進步的力量，「這股力量我認為在港湖區絕對不止一席，所以我希望能夠加入更多的心的優秀候選人進入市議會。」
而活動後黃珊珊辦公室也發布新聞稿，以「第三勢力、超越藍綠，黃國昌公開力挺黃珊珊」為題，表示在翟本喬的牽線下，得以出席陳志明的競選總部成立大會，並點出時代力量創黨黨主席黃國昌在致詞時表示「我不是台北市民，但如果我是台北市民，我的這一票一定投給黃珊珊」，拉攏時代力量支持的意圖相當濃厚。