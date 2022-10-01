爆哥《跑跑卡丁車》勇奪冠軍！衝韓國寫下台灣電競史新頁
▲24歲《跑跑卡丁車》職業選手兼實況主「爆哥Neal」，今（1）日在韓國職業聯賽奪冠。（圖／翻攝自카트라이더 e스포츠YT）
24歲《跑跑卡丁車》職業選手兼實況主「爆哥Neal」（劉昶亨）今（1）日在韓國聯賽《跑跑卡丁車聯賽 Season 2》中，承載著所有台灣電競迷的期待登場，隸屬韓國戰隊「LSB」的他上禮拜成功在個人賽晉級8強賽，今日官方還特地邀請傳奇選手小草Yue和橘子熊朔月進行中文播報，YouTube直播同時間曾湧入10萬人觀看，而爆哥也不負眾望，開場在第一輪賽事就奪下高分，以龍頭之姿進入次輪，第二輪他也挺住壓力，順利奪下令人振奮的冠軍。此次賽制第一輪搶80分，第一位80分的選手出爐後就結束比賽，累積分數前二名的進第二輪比賽採1VS1的五戰三勝單挑局。
今日代表色為紫色的爆哥在第一張地圖立刻給全場下馬威，以逆轉之姿率先奪下第一名的10分積分，第二張賽道，爆哥選擇自己相對擅長的「冰河裂谷」地圖，狀況非常好的他在第一圈經由對抗拿下領跑的位置後，順利拉開距離奪下第一，想不到爆哥攻勢還沒停，第三張自選下「海盜密寶」地圖後，雖然一度因為碰撞掉到第七名，但後續急起直追，鬼神般路線選擇再度連三拉三拿下第一，短時間收穫30分積分，僅僅4張地圖就拉開和第2名15分的差距，接下來爆哥依序拿下名次為5、1、8、2、1、8、7，此時因為連續的後段名次，導致爆哥被柳昌賢選手超越1分，分數來到60比59，不過爆哥穩下腳步，最後4張地圖拿下2、3、7、１的名次，率先拿下81分，另一名進入第二輪的選手則是在首輪同分後，經由單挑加賽獲勝的李宰赫選手。 爆哥第二輪單挑戰，對上過去曾拿下4次個人賽冠軍的李宰赫，首張地圖他選擇自己擅長的「冰河裂谷」，但開場卻連續發生失誤距離被拉開，後續雖然有稍稍逼近對方，但仍輸掉第一場；第二張地圖「刀劍野外修煉館」，雙方過程互相拉鋸、卡位、停車，最後爆哥再終點前利用超長的超越和拖飄扳回一城；第三張圖「海盜秘寶」，李宰赫在首圈接連發生重大失誤，爆哥穩紮穩打領先到終點，率先拿下2比1聽牌優勢；第四張圖「龐克章魚」，報哥頂住壓力，以更好的路線和策略，順利拿下冠軍。 ▲爆哥頂著賽場上高強的壓力，在賽道上盡情展現自我，同時也把粉絲送的吉祥物帶在身上。（圖／翻攝自카트라이더 e스포츠YT）
爆哥在成為首位在《跑跑卡丁車》韓國職業登場的台灣人後，又再奪下個人賽冠軍，著實寫下台灣電競史上的新頁，賽後他接受訪問也說道，自己就是盡人事聽天命，事前準備做足了，剩下就希望自己臨場表現能給力點，第一輪開始就算拿了很多第一，但仍沒有掉以輕心，才進入第二輪，成功拿下冠軍後他低調表示，「電競比賽沒有所謂最強，比的永遠都是選手當下狀態，他很高興自己能站在這舉起獎杯」。
▲爆哥自己事前已經準備做足了，剩下就是盡人事聽天命。（圖／翻攝自카트라이더 e스포츠YT） VIDEO