好消息！南投槍擊4死命案 倖存老董賴敏男「低調出院」
南投康建生技公司，今年7月14日發生一起槍擊案，造成5人中槍，其中4人死亡，而有「牛樟芝之父」之稱的賴敏男則幸運撿回一命，其家屬已在9月底低調辦理出院。
據了解，賴敏男在加護病房住了約2個月，雖然院方曾經試圖拔管，但由於其年齡已高達87歲，受到槍擊及重大開腦手術，導致身體虛弱，且住院期間還3度出現肺部感染等症狀，因此無法自主呼吸，又重新插管，反覆在呼吸照顧病房與加護病房間治療，為探視方便，家屬已於9月底將其轉院。
回顧案情，當時兇嫌李男先在公司外面、距廠區約20公尺遠的鐵皮屋廁所內，將賴敏男的弟弟以及劉姓園藝科長雙手反銬，並以「行刑式」的方法，從背後對2人頭部開槍。犯案後，歹徒再騎車前往公司廠區，趁著下班時間走進大門內，挾槍逼迫當時還在辦公室的員工們「走進廁所、交出手機」，之後，於辦公室內槍殺了賴敏男的女兒以及張姓女主任，而賴敏男則是頭部中彈倒地。
而針對頭部中彈仍可存活，台中榮總主治醫師黃愉芬日前說明，子彈從賴敏男左耳後方進入腦中，但因彈頭恰好卡在其左眼眶處，沒有射穿，所以未造成他失血過多，此外子彈雖射進頭部，可幸運的是，子彈行經之處，皆未傷及生命生命中樞部位。（編輯：陳苾暐）