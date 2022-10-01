高市毒防局技能培力　贏取職場「釣竿」翻轉少年人生

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林瑩蓉表示，用毒少年非在學佔7成，多因個人、家庭或社會環境等因素提早離開校園體系，復學意願不高，又因工作經驗不足、穩定性較低等特質難以就業或不停轉換工作，因此毒防局秉持「技能培訓優先就業的輔導理念，著重發掘職涯興趣、優先培訓技能再媒合就業，強化就業穩定基礎，取得職場「釣竿」，才能真正自立更生。
胡靜婷主任表示，高雄市青少年關懷協會長期輔導高關懷及涉毒少年，提供職訓培力及職場體驗，建立青少年正確職業觀念、提供職業興趣探索及認識職業性向，加強職前準備，提高職場競爭力及穩定就業力，協助考取專業證照，邁向新人生，也期盼社會大眾接納並鼓勵涉毒等高關懷與弱勢青少年。
教導學員烘焙的洪師傅，也曾迷失人生， 16歲由協會輔導，目前已18歲並取得三張烘焙執照，很感謝高雄市青少年關懷協會幫自己點亮一盞燈，重新找到人生希望，現在以自己的烘焙專業及經驗，分享激勵學員培養一技之長、考取專業證照，贏取職場「釣竿」，翻轉人生。
毒防局呼籲社會大眾對青少年多一分關懷，少一分責備，民眾如有藥癮問題，請撥打24小時免費諮詢專線0800-770-885，勇敢求助。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
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