突發奇想！冰糖冒充「安毒」販售 新北女慘遭2毒蟲狠砍
新北市一名林姓女子（31歲），日前突發奇想，以冰糖冒充安非他命向2名男子兜售，引發對方不滿，昨天（30日）凌晨雙方見面談判無果，林女慘遭砍傷手腳，所幸混亂中林女趁機跑回自己車上逃逸，警方獲報後，立刻循線逮捕2名砍人惡煞，並依殺人未遂移送台北地檢署偵辦。
據了解，林女長期在網路上行騙，過去曾有多項詐欺前科，上月中因缺錢花用，林女竟以冰糖假冒為安非他命賣給蔡姓男子、宋姓男子，事後2人不甘被騙，便要求林女到新店新烏路三段165巷談判。
林女到場後，2男子立刻持刀狠砍林女，造成其右手臂、左大腿受有3處刀傷，當場血流如注，最終林女趁對方不注意，躲回車上猛踩油門逃跑，並打電話報警求救；警方獲報後，派遣偵查隊會同龜山派出所、忠志派出所擴大調查，於當天下午4時許先持票拘提主嫌蔡男，晚間8點再前往宋男住家附近埋伏攻堅，將他上銬帶返警局。（編輯：陳苾暐）
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