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徵薪誠意徵得您心！高雄區監理所辦公車駕駛徵才活動

▲交通部公路總局高雄區監理所舉辦公車駕駛員徵才招募活動。(圖／記者黃守作攝，2022.10.01)
▲交通部公路總局高雄區監理所舉辦公車駕駛員徵才招募活動。(圖／記者黃守作攝，2022.10.01)

記者黃守作／高雄報導

2022-10-01 21:40:00

交通部公路總局高雄區監理所與高雄市區監理所於今(1)日上午，在高雄捷運美麗島站光之穹頂廣場，舉辦公路公共運輸大客車駕駛擴大徵才招募活動，現場集結台南、高雄、屏東地區11家客運公司，提供180餘位駕駛人力需求，現場超過100位民眾前來洽詢徵才內容，成功媒合10餘位新血，投入駕駛員工作。

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▲交通部公路總局高雄區監理所舉辦公車駕駛員徵才招募活動，由公路總局副局長張舜清(左3)主持。(圖／記者黃守作攝，2022.10.01)
▲交通部公路總局高雄區監理所舉辦公車駕駛員徵才招募活動，由公路總局副局長張舜清(左3)主持。(圖／記者黃守作攝，2022.10.01)
這項由高雄區監理所主辦、高雄市區監理所協辦的公路公共運輸大客車駕駛擴大徵才招募活動，是由公路總局副局長張舜清主持，公路總局運輸組組長梁郭國、高雄區監理所所長李瑞銘、高雄市區監理所所長劉育麟、高雄市政府交通局專門委員黃信穎、中華民國公共汽車客運公會全國聯合會理事長郭子義，以及台南、高雄、屏東地區11家客運公司代表與會。

▲交通部公路總局高雄區監理所舉辦公車駕駛員徵才招募活動，客運業者在場招募駕駛員。(圖／記者黃守作攝，2022.10.01)
▲交通部公路總局高雄區監理所舉辦公車駕駛員徵才招募活動，客運業者在場招募駕駛員。(圖／記者黃守作攝，2022.10.01)

 
公路總局副局長張舜清致詞表示，公路總局為了適應後疫情時代的旅運需求，客運業者必須要有充足的駕駛人力，以維持良好的服務水準，公路總局於8月20日推出「大客車駕駛擴大徵才穩定就業留才方案」，補助期間到今年年底，凡是年底前，應徵錄用的駕駛，都能夠適用這項優惠的補助，希望有意加入客運業的朋友們，把握此一機會，投入大客車駕駛工作，為更多人提供優質服務，帶來行旅上的便利。

▲交通部公路總局高雄區監理所舉辦公車駕駛員徵才招募活動，客運業者在場招募駕駛員。(圖／記者黃守作攝，2022.10.01)
▲交通部公路總局高雄區監理所舉辦公車駕駛員徵才招募活動，客運業者在場招募駕駛員。(圖／記者黃守作攝，2022.10.01)
在大客車駕駛擴大徵才招募活動中，高雄區監理所及高雄市區監理所提供監理業務宣導，公路人員訓練所、高雄市政府勞工局訓練就業中心、屏東縣政府勞動暨青年發展處等單位，提供相關就業輔導及訓練機構諮詢，而客運業者則在場招募駕駛員，在100多位洽詢徵才內容的民眾，成功媒合10餘位新血，投入駕駛員工作行列。


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