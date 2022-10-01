一再操作浮屍議題　綠營候選人怒嗆可以回歸市政討論

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蘇致榮表示，高雄市政府也公佈相關數據，可以看到「高雄市這兩年來，自殺人數持續下降。」根據衛福部統計，高雄自殺人數以2019年506件最高。若以特定水域愛河自殺人數來看，也是2019年21件最多。蘇致榮指出，其實在陳其邁市長上任後，持續邀集專家、召開自殺防治管理會議，均持續改善，逐年降低當中。
蘇致榮強調，就相關統計來看，是2019年在韓市府執政浮屍最多，讓人懷疑的是國民黨選市長為何不能回歸市政牛肉，非要一直消費往生者？提出市政白皮書很難嗎？蘇致榮也批評，國民黨操作自殺議題，不只是泯滅人性，更是對於遺族、家屬的不尊重，根本是在別人的傷口下撒鹽，可以說是非常的惡劣！
前新苓市議員候選人也是台美雙律師湯詠瑜指出，柯志恩身為教授近期頻繁對於「高雄浮屍事件」大做文章，這樣的舉動令人遺憾，且認為柯志恩不該消費亡者、更不應該渲染浮屍案件，如此作法顯不利於相關防治，且這些說法已涉嫌觸犯自殺防治法，更不用說講出這種話「非常殘忍」。
湯詠瑜表示，柯志恩及國民黨籍政治人物，本就不應該「帶頭」拿亡者做文章，基於自殺防治的立場，也不應該公布地點、渲染相關案件，柯志恩等人如此的輕率言論十分不利於政府一再宣導的「自殺防治法」。
湯詠瑜更以律師的角度分析說，柯志恩等國民黨籍政治人物怎能為了選舉帶頭拿「浮屍悲劇」當引子，渲染相關案件已涉違反自殺防治法，又拿錯誤或不完整的數據扭曲、攻擊高雄的治安狀況、經濟發展、教育品質和幸福感，這樣的言論無疑是為了攻擊而攻擊，讓人看了十分遺憾更覺得殘忍無比。
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