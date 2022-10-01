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一再操作浮屍議題　綠營候選人怒嗆可以回歸市政討論

▲針對中國國民黨高雄市長候選人柯志恩，在選舉造勢場合，一再操作浮屍議題，高雄市鳳山區市議員候選人蘇致榮今天怒嗆是在別人的傷口下撒鹽，希望可以回歸市政議題討論。(圖／翻攝畫面)
▲針對中國國民黨高雄市長候選人柯志恩，在選舉造勢場合，一再操作浮屍議題，高雄市鳳山區市議員候選人蘇致榮今天怒嗆是在別人的傷口下撒鹽，希望可以回歸市政議題討論。(圖／翻攝畫面)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-10-01 19:47:212022-10-01 19:48:16

針對中國國民黨的前總統馬英九、以及相關人士，包括參選高雄市長的柯志恩，在選舉造勢場合，一再操作浮屍議題。邁向過半大聯盟民進黨高雄市鳳山區議員候選人蘇致榮今(1)日怒嗆泯滅人性，對家屬的不尊重，根本是在別人的傷口下撒鹽，希望可以回歸市政議題的討論。具律師背景的前新苓市議員候選人湯詠瑜則認為些說法已涉嫌觸犯自殺防治法。

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針對國民黨近日為了替國民黨籍高雄市長候選人柯志恩輔選，在各種選舉場合不斷用錯誤的數據批評高雄的進步，從前總統馬英九、以及相關人士，包括參選高雄市長的柯志恩，在選舉造勢場合，一再操作浮屍議題。對此，邁盟相關成員做出上述反應。

蘇致榮表示，高雄市政府也公佈相關數據，可以看到「高雄市這兩年來，自殺人數持續下降。」根據衛福部統計，高雄自殺人數以2019年506件最高。若以特定水域愛河自殺人數來看，也是2019年21件最多。蘇致榮指出，其實在陳其邁市長上任後，持續邀集專家、召開自殺防治管理會議，均持續改善，逐年降低當中。

▲前新苓市議員候選人湯詠瑜指出，柯志恩身為教授近期頻繁對於「高雄浮屍事件」大做文章，這樣的這些說法已涉嫌觸犯自殺防治法。（圖／前新苓市議員候選湯詠瑜提供）
▲具律師背景的前新苓市議員候選人湯詠瑜指出，柯志恩身為教授近期頻繁對於「高雄浮屍事件」大做文章，這樣的這些說法已涉嫌觸犯自殺防治法。（圖／翻攝畫面）
蘇致榮強調，就相關統計來看，是2019年在韓市府執政浮屍最多，讓人懷疑的是國民黨選市長為何不能回歸市政牛肉，非要一直消費往生者？提出市政白皮書很難嗎？蘇致榮也批評，國民黨操作自殺議題，不只是泯滅人性，更是對於遺族、家屬的不尊重，根本是在別人的傷口下撒鹽，可以說是非常的惡劣！

前新苓市議員候選人也是台美雙律師湯詠瑜指出，柯志恩身為教授近期頻繁對於「高雄浮屍事件」大做文章，這樣的舉動令人遺憾，且認為柯志恩不該消費亡者、更不應該渲染浮屍案件，如此作法顯不利於相關防治，且這些說法已涉嫌觸犯自殺防治法，更不用說講出這種話「非常殘忍」。

湯詠瑜表示，柯志恩及國民黨籍政治人物，本就不應該「帶頭」拿亡者做文章，基於自殺防治的立場，也不應該公布地點、渲染相關案件，柯志恩等人如此的輕率言論十分不利於政府一再宣導的「自殺防治法」。

湯詠瑜更以律師的角度分析說，柯志恩等國民黨籍政治人物怎能為了選舉帶頭拿「浮屍悲劇」當引子，渲染相關案件已涉違反自殺防治法，又拿錯誤或不完整的數據扭曲、攻擊高雄的治安狀況、經濟發展、教育品質和幸福感，這樣的言論無疑是為了攻擊而攻擊，讓人看了十分遺憾更覺得殘忍無比。

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