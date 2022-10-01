北屯區議員賴順仁尋求7連霸 爭取生育補助2萬變10萬

九合一選舉投票倒數計時，尋求7連霸的北屯區市議員賴順仁，忙著跑行程拜票外，今日與台中市大同社會福利慈善基金會合辦親子嘉年華活動，7日與市長盧秀燕還有一場問政座談會。育有2男2女的他，一向重視下一代教育，任內爭取多項學校建設外，未來將力促市府生育補助由2萬元提高至10萬元，減輕新手爸媽經濟負擔。

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連任6屆力爭7連霸的賴順仁，22日成立競選總部。今天與基金會在北屯兒童公園舉辦親子嘉年華，準備有恐龍氣墊溜滑梯、氣球互動區、DIY彩繪區、親子合照打卡區，還有小朋友愛吃的冰淇淋、棉花糖等甜點區、有獎問答區等，好玩又好吃，賴順仁還客串孩子王，分送可愛造型氣球，展現幸福超「仁」力，適逢假日吸引許多親子一同參加，現場熱鬧滾滾。

▲選舉活動也能很歡樂，市議員賴順仁與基金會合辦親子嘉年華，陪伴親子歡度假日。（圖／記者金武鳳攝，2022.10.1)

市議員賴順仁指出，給孩童一個快樂成長環境，給市民一個宜居的生活社區，是他擔任議員任內一向關注議題，他細數任內政績，包括改善6所國中小學老舊操場、超過10年年限破舊球場，爭取新闢6座北屯區內公園、6座區里民活動中心、新添26所國中小學飲水機174台，讓一萬多名學童有乾淨飲水喝，另爭取3所國中小新建多媒體教室等。

賴順仁指出，台灣面臨嚴重少子化危機，癥結在於年輕人沒錢不敢成家，更不敢生兒育女。台中市府雖然有生育補助一胎2萬元，新手爸媽要負擔做月子、奶粉及尿布等開支，其實遠遠不夠。一旦連任，將爭取提高生育補助至10萬元、廣設平價公托、公幼等，減輕經濟負擔，讓年輕人願意結婚、敢生兒育女。

▲在北屯兒童公園舉辦的親子嘉年華，親子一起彩繪，歡樂無限。（圖／記者金武鳳攝，2022.10.1)