巷仔內／延續蔡英文路線！綠聚焦抗中保台　拉陳時中突圍

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隨後，舞台活動正式開始，黨內重量級人士陸續登台發表演說。其中，賴清德提出「國際台北」、「民主台北」等訴求，訴說台北在台灣民主史，以及台灣要走向世界的關鍵地位，更力薦陳時中是最有能力實踐的人；蔡英文也提及，陳的總部是自己的福地，希望未來能夠讓陳時中當選台北市長，中央地方互相配合。
陳時中致詞時則期許，自己一定能延續台灣價值，打贏這場首都選戰，更痛批國民黨以為只要煽動仇恨、製造對立 、操作討厭民進黨就可以勝選；他也表示，只要首都堅定自由民主，自由民主就會守護台灣，自己會捍衛國家主權，讓全世界看到台北對自由民主的堅持。
包含陳時中在內的演講嘉賓皆有意將選戰導向維繫民主、抗中保台，無非是想複製2020年蔡英文因為舉國充斥「亡國感」，而催出817萬選票的勝利；當年蔡英文能將票數墊高到817萬票，無非就是靠著本來未必熱衷投票的年輕選票以及淺綠選票，這也是目前陳時中最弱勢的部分。
近年國際情勢越趨複雜，兩岸關係雖然因中國違背民主而僵持不下，但我國與國際社會的連結越來越深，早已不再是國際孤兒，更是幾乎周周都有民主盟友到訪。台北市作為我國首都，以外交議題來看，有極高的戰略價值與地位，賴清德偕陳時中等人聚焦我國民主史、國家首都再進化等，試圖再在年底台北市長選舉形塑「抗中保台」氛圍，這除了複製蔡英文2020年勝選模式外，更是與現今主流民意相呼應。
撇除被不少年輕人視為威權代言人的國民黨參選人蔣萬安不談，不掛民眾黨、以無黨參選的黃珊珊是相對中立的參選人，歷來民調也顯示，其確實吸納了不少原本有極大可能會投給陳時中的年輕、淺綠選票，然而黃珊珊是泛藍陣營的親民黨出身，親民黨的價值其實與多數年輕、淺綠選民相違背，陳時中今日主打抗中保台，就是凸顯這樣的不同，藉此力拚「收復」這些選票。
選戰僅剩不到2個月，陳團隊歷經摩合期後，已漸上軌道，近來捲入媒體人的相關風波，也可望在淡化處理後撥雲見日。陳團隊除了繼續務實地提出政見外，藉著首都戰略地位，凸顯陳時中堅持民主自由的價值不同於2位主要對手，是民進黨突圍，力拚光復首都的重中之重。