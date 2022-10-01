2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

高鐵站前首排「芳崗高鐵棧」　市集、音樂打造理想生活

▲全新完工的「芳崗高鐵棧」於高鐵路168號基地廣場，舉辦「理想生活節」。（圖／記者陳美嘉攝，2022.10.01）
▲全新完工的「芳崗高鐵棧」於高鐵路168號基地廣場，舉辦「理想生活節」。（圖／記者陳美嘉攝，2022.10.01）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-10-01 21:22:50

隨著高雄市北城計畫啟動、串連台積電楠梓晶圓廠區效應，新創科技大廠與科技菁英大舉南遷。而位處大高雄門戶與交通樞紐核心的「高鐵特區」擁有高雄唯一3鐵共構機能，臨近百貨市集，商機活絡，房市需求大增。全新完工的「芳崗高鐵棧」1、2日兩天於高鐵路168號基地廣場，舉辦「理想生活節」文創市集與獨立樂團接力演唱會，透過音樂、美食、文創與市民互動，慶賀完工喜悅。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲全新完工的「芳崗高鐵棧」於高鐵路168號基地廣場，舉辦「理想生活節」吸引眾多民眾駐足。（圖／芳崗建設提供）
▲全新完工的「芳崗高鐵棧」於高鐵路168號基地廣場，舉辦「理想生活節」吸引眾多民眾駐足。（圖／芳崗建設提供）
芳崗建設董事長林達標指出，高鐵特區移入人口快速增加，已成為買氣集中的閃耀焦點，不只土地價格達到每坪200萬元，創下歷史新高，大樓新案房價每坪也上看5字頭，預期未來建案越靠近高鐵站，房價勢必更將亮眼。「芳崗高鐵棧」每坪開價40萬元到50萬元，總銷約30億元。

▲「理想生活節」文創市集與獨立樂團接力演唱會，透過音樂、美食、文創與市民互動。（圖／芳崗建設提供）
▲「理想生活節」文創市集與獨立樂團接力演唱會，透過音樂、美食、文創與市民互動。（圖／芳崗建設提供）
興聯誠廣告總經理周惠賓指出，「芳崗高鐵棧」基地面積約557坪、建蔽率34.51％、公設比37%，為高鐵站前相當稀有之首排角地，樓層規劃為1棟地上23層，地下4層建築，住家共有152戶、1戶店面，2~4房格局、坪數為28~53坪。室內公共設施有挑高光朗賞景接待大廳、交誼廳、閱覽室、健身房、宴會廳、頂樓KTV廚藝教室。

▲「芳崗高鐵棧」規劃2~4房格局、坪數為28~53坪。（圖／記者陳美嘉攝，2022.10.01）
▲「芳崗高鐵棧」規劃2~4房格局、坪數為28~53坪。（圖／記者陳美嘉攝，2022.10.01）
「芳崗高鐵棧」輕鬆步行約5分鐘即達高鐵總站，除近享新光三越、彩虹市集與環球購物中心等三家百貨市集外，車程約6分鐘即可達漢神巨蛋廣場。周邊店家密集，生活採買便利，加上鄰近台鐵綠園道、原生植物園等休閒綠地，更有新光國小、福山國中、左營國中、新莊高中等優質學府，生活機能完備。

▲「芳崗高鐵棧」為高鐵站前相當稀有之首排角地，樓層規劃為1棟地上23層，地下4層建築。（圖／芳崗建設提供）
▲「芳崗高鐵棧」為高鐵站前相當稀有之首排角地，樓層規劃為1棟地上23層，地下4層建築。（圖／芳崗建設提供）

古蹟與社區共融！全台首棟古蹟共存住宅在左營舊城

門窗框角龜裂問題有解！創新建築材料獲專利

高市青年變身「一日漁夫」！體驗青創新模式

重陽敬老活動都會公園登場　長輩走出戶外歡渡佳節

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀