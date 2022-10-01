高鐵站前首排「芳崗高鐵棧」 市集、音樂打造理想生活
隨著高雄市北城計畫啟動、串連台積電楠梓晶圓廠區效應，新創科技大廠與科技菁英大舉南遷。而位處大高雄門戶與交通樞紐核心的「高鐵特區」擁有高雄唯一3鐵共構機能，臨近百貨市集，商機活絡，房市需求大增。全新完工的「芳崗高鐵棧」1、2日兩天於高鐵路168號基地廣場，舉辦「理想生活節」文創市集與獨立樂團接力演唱會，透過音樂、美食、文創與市民互動，慶賀完工喜悅。
芳崗建設董事長林達標指出，高鐵特區移入人口快速增加，已成為買氣集中的閃耀焦點，不只土地價格達到每坪200萬元，創下歷史新高，大樓新案房價每坪也上看5字頭，預期未來建案越靠近高鐵站，房價勢必更將亮眼。「芳崗高鐵棧」每坪開價40萬元到50萬元，總銷約30億元。
興聯誠廣告總經理周惠賓指出，「芳崗高鐵棧」基地面積約557坪、建蔽率34.51％、公設比37%，為高鐵站前相當稀有之首排角地，樓層規劃為1棟地上23層，地下4層建築，住家共有152戶、1戶店面，2~4房格局、坪數為28~53坪。室內公共設施有挑高光朗賞景接待大廳、交誼廳、閱覽室、健身房、宴會廳、頂樓KTV廚藝教室。
「芳崗高鐵棧」輕鬆步行約5分鐘即達高鐵總站，除近享新光三越、彩虹市集與環球購物中心等三家百貨市集外，車程約6分鐘即可達漢神巨蛋廣場。周邊店家密集，生活採買便利，加上鄰近台鐵綠園道、原生植物園等休閒綠地，更有新光國小、福山國中、左營國中、新莊高中等優質學府，生活機能完備。