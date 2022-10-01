「爆乳辣妹」捷運站拉小提琴！本尊是《全明星》隱乳女神
「微笑女神」、「隱乳女神」阿樂（林妤臻），擁有豪邁自然的個性、深藏不露的火辣身材，再加上先前參加《全明星運動會》表現亮眼，使她圈粉無數。在IG坐擁近80萬粉絲追蹤的她，今（1）日在IG發出穿著「黑色爆乳小可愛」的美照，和在捷運中山站旁邊拉小提琴的影片，讓網友紛紛大讚「才女」、「拉著小提琴的阿樂真的很美」。
阿樂今天在IG曬出超美辣照，只見她上身穿著黑色半截爆乳小可愛，露出小蠻腰，下身則是黑色緊身長裙，替手機殼拍攝宣傳照，「只能說太愛這個手機殼了～那時候去看了紅髮歌姬，從頭哭到尾，全部都是回憶殺啊，回家直接拿出我的Red Blue Green複習～黃金電話蟲也好可愛，最後在室外拍拍子好難對上，但太愛了還是拉一小段」。
阿樂接著PO出自己在捷運中山站旁邊拉小提琴的影片，她閉著眼睛側著身，深情拉著小提琴，身體也跟著自然晃動，享受當下的樣子優美動人又有氣勢，讓在場的人都如癡如醉，眼球離不開她。
照片影片一出，網友紛紛留言，「才女」、「阿樂側身角度好美」、「阿樂太美了」、「拉著小提琴的阿樂真的很美」、「太強大了」、「超喜歡阿樂拉小提琴」、「太美了」、「哇，也太好聽了吧」、「阿樂最美了」。（編輯：郭佩蓉）