韓國瑜攬高雄交通政績？高市議員邱俊憲打臉這樣說

國民黨高雄市長參選人柯志恩，昨（30）日在造勢晚會上將目前高雄捷運四線齊發歸功於韓國瑜，並痛批「說前朝沒做事，這樣公平嗎？」，高雄市議員邱俊憲今日痛斥，國民黨從過去到現在都在阻擋高雄交通建設，高雄輕軌進度甚至因為韓國瑜而停擺兩年，高雄捷運今日成績和韓國瑜可以說八竿子打不著。
邱俊憲提到，捷運小港林園線計畫於韓國瑜任內是採高架輕軌進行可行性評估，高雄市長陳其邁上任後，通盤檢視、重新規劃後，109年10月重新提報可行性評估，採現行的重運量底下延伸，一車到底到林園。在地方政府積極和中央合作下，陸續在110年12月可行性評估獲交通部同意，111年6月環評審查獲環保署審查通過，綜合規劃報告並於日前9月23日正式獲行政院核定，整個過程僅歷時「1年10個月」，可謂全國最快的速度。
至於捷運黃線部分，也是陳其邁市長上任後，積極和中央溝通合作，於110年7月通過環評審查，綜合規劃報告於111年3月21日獲行政院核定；相較於一樣中運量捷運系統之台中捷運藍線計畫於103年8月提報可行性研究，目前綜合規劃報告仍審查中未核定，高雄捷運黃線106年3月提報至核定僅歷時5年，皆是因為陳其邁和市府團隊全力投入之故。
而岡山路竹延伸線計畫，在韓國瑜任內環評審查不力；陳市長上任後，積極與中央及民間溝通，才能順利通過環評審查，目前市府已完成第2A階段之機電及土建工程招標，並加速施工中。
邱俊憲提到，輕軌就更誇張了，韓國瑜上任後停工正在興建中的輕軌，進度停擺，直到陳其邁上任後才趕緊重新啟動建設，怎麼會到柯志恩的口中就變成韓國瑜政績，邱俊憲也奉勸柯志恩，與其一直顯露對高雄的無知，只想用謊言來欺瞞選民，還是腳踏實地，去認真瞭解高雄38區比較實際。