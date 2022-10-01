拚2022！蔡英文再辦社群之夜 預告陳時中、林佳龍將合體
總統蔡英文今（1）日於社群平台發布「2022社群之夜」前導影片，將過去3場社群之夜剪輯成精華，預告「人蔘再次襲來」，2022年唯一一場「社群之夜」即將舉行，號召辣台派暖身準備，不要缺席2022年關鍵時刻。
民進黨網路社群中心主任范綱皓表示，「社群之夜」為蔡英文自2019年以來舉辦的品牌活動，不同於傳統造勢場，強調社群互動感，不僅報名需透過蔡英文的[email protected]官方帳號，活動環節也穿插需要用LINE即時互動的橋段，將線上的社群能量，轉化為實體的線下活動，更廣邀許多社群好朋友加入參與。
繼2019年第一場「社群之夜–人蔘第一次」、「社群之夜–人蔘衝一波」、2020年「社群之夜–人蔘大邁進」後，今年即將第4度舉行社群之夜。蔡英文在發布臉書時，還特別標籤了民進黨台北市長參選人陳時中、新北市長參選人林佳龍，似乎暗示2位將合體出場。
蔡英文今日也出席陳時中競選總部成立。她致詞時表示，今年是1998年至今，民進黨在台北最有機會勝選的一次，「陳時中一直是我心目中最強、最佳的人選」，自己提出3個理由，希望市民要支持陳時中，讓陳時中當選台北市長，很多中央的政策才能在首都落實，首都可以成為台灣的典範。