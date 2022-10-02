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高虹安指導教授被抹紅？施正鋒：民進黨捍衛權力搞類戒嚴

▲東華大學教授施正鋒批民進黨為了執政搞「類戒嚴」。（圖／NOWnews資料照）
▲東華大學教授施正鋒批民進黨為了執政搞「類戒嚴」。（圖／NOWnews資料照）

記者呂炯昌／台北報導

2022-10-02 11:00:002022-10-02 11:40:02

民進黨近期猛打民眾黨新竹市長參選人高虹安的辛辛那提大學博士論文涉嫌抄襲，綠營側翼近日更在社群網站爆料，高虹安指導教授的李傑（Jay Lee，音譯）疑似是中國共產黨政府「千人計畫」的一員。對此。東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒表示，民進黨竟然為了捍衛權力與利益可以不擇手段，把異議被打為異端，進入儼然進入「類戒嚴」時期。

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施正鋒在臉書發文指出，年底的地方選舉，由於百業蕭條、底層反彈，民進黨儘管有執政的優勢、紓困預算奧援，卻因為前新竹市長林智堅論文抄襲案戳破媒體包裝，輔選團隊剉咧等，只好打「天下烏鴉一般黑」的烏賊戰。

施正鋒指出，目前民進黨鋌而走險，已經顧不了起碼的民主風範，試圖將高虹安染為「紅色鍊」的一環、目標是新竹科學園區的「護國神山」。先前，名嘴周玉蔻指控慈濟證嚴「當然不是中共同路人、是中共自己人啦」，那是更嚴重的污衊，引起社會的強烈反感，終究，蔡英文總統被迫出面拜訪上人。

施正鋒分析，民進黨這兩年因為防疫不力被批，惱羞成怒之餘只會紅帽亂拋，針砭政府者往往被打為「中共認知作戰」的「在地協作者」，聽來文謅謅的新詞，說穿了就是「通敵者」。

施正鋒表示，美國在冷戰初期，共和黨參議員麥加錫以防止共黨滲透顛覆為由，往往在沒有充分證據的情況下，對於政府官員、專家學者、公會成員、及好萊塢演員進行獵巫般攻擊，很多人被羅織為共產黨、或同情者，經過非法調查、草率審查而去職甚至入獄，這是美國民主歷史最不光彩的一頁。台灣在戒嚴時期瀰漫白色恐怖，也有類似的作法，那是歷史的不幸；特別是在後期有所謂的「三合一敵人」，將島內黨外人士及海外台獨份子與中共扣在一起，不過是欲除異議份子而後快。

施正鋒指出，蔡英文獲得連任以後，新威權主義的「龜腳」終於趖出來，即使綠營，凡是批評政府的就被打為「中共同路人」，包括質疑蔡英文博士論文的政論節目主持人彭文正、反萊豬萊牛的蘇偉碩醫師、反高端的中研院院士陳培哲，近日脫黨宣布參選桃園市長的創黨黨員鄭寶清也難逃。其實，台派早先討論中正紀念堂的定位，有人主張何不皆大歡喜改為「反共紀念堂」，強烈反對者的說法竟然是「蔣介石是中共的同路人」。根據民進黨一言堂的邏輯，豈不非我綠營、其心必紅？

施正鋒表示，念理工科的應該都有耳聞，美國的安全考核相當嚴格，留學生想留下來從事敏感的工作，必須經過層層的查核，不要說中國人，連台灣的外省人都被拿放大鏡審視，輪不到民進黨羽來談三道四。

施正鋒指出，民進黨成立不過三十六年，是經過多少前人的犧牲奉獻、在百姓的呵護下得以成長，終於兩次或得選民青睞執政，不料竟然為了捍衛權力、及利益可以不擇手段，把異議被打為異端，順我生、逆我亡。民進黨之於國民黨原本是取而代之，班師回朝的蔡英文政權變本加厲，儼然進入「類戒嚴」時期，令人椎心泣血。

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