「TAKE」潘武雄引退 獅迷賴清德：兄弟迷開心到睡不著
台灣中職統一獅隊球星「TAKE」潘武雄今（1）日舉行引退賽，賽後儀式獅隊邀請2007到09年3連霸成員登場，台南球場滿場1萬名獅迷歡聲雷動。另外，頭號獅迷、副總統賴清德也以影片獻上祝福表示，潘武雄是統一獅的驕傲，自己可以理解，要褪下球衣是多麼不容易的一件事情，期待未來教練生涯非常順利，他也說，「我看兄弟的球迷聽到會開心到睡不著」，身為統一獅迷，請潘武雄跟統一獅都繼續加油。
統一獅傳奇球星潘武雄今日引退，賴清德表示，潘武雄今日就要退休，「我看兄弟的球迷聽到會開心到睡不著」，還記得2020總冠軍賽對上中信兄弟首戰，潘武雄在10局上1:1僵局時出來代打，「那時候我就想說，兄弟不好意思喔，我們要贏得這場比賽了」，看到他一棒轟出三分砲，打破平手僵局，「我在電視機前面都跳了起來，用力為你鼓掌」。
賴清德說，潘武雄是統一獅的驕傲，帶給獅迷7年5冠的美好時光，場上的拚勁讓人難忘，他細數，潘武雄的每一次守備跟打擊，都帶給球迷最大的感動，「我可以理解，像你如此熱愛棒球的人，要褪下球衣是多麼不容易的一件事情，期待你未來教練生涯非常順利」。
賴清德表示，身為統一獅迷，想要在今天對潘武雄說，「辛苦了，謝謝，請你未來繼續加油，統一獅也要繼續加油」。