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獨／爆哥《跑跑卡丁車》奪冠！前選手朔月：完成我的夢想

▲爆哥昨（1）日在《跑跑卡丁車》韓國聯賽奪冠，前職業選手朔月（左）和小草Yue（右）也都飛到現場直播替他加油。（圖／橘子熊朔月粉絲團）
▲爆哥昨（1）日在《跑跑卡丁車》韓國聯賽奪冠，前職業選手朔月（左）和小草Yue（右）也都飛到現場直播替他加油。（圖／橘子熊朔月粉絲團）

記者張志浩/綜合報導

2022-10-02 09:10:05

24歲《跑跑卡丁車》職業選手兼實況主「爆哥Neal」（劉昶亨）昨（1）日在韓國聯賽《跑跑卡丁車聯賽 Season 2》中，在個人賽擊敗眾多好手奪冠，成為該聯賽第一位摘冠的外籍職業選手，讓全台灣的粉絲、觀眾為之瘋狂。《NOWnews今日新聞》也獨家採訪到本次擔任比賽中文播報員的《跑跑卡丁車》前職業選手「朔月」，他感動的表示，到韓國比賽也曾是他的一個目標，而這次爆哥奪冠，也完成了許多人的夢想，奪冠當下他眼睛直接泛淚，並期待台灣電競賽事，能有更多贊助商、政府等共同投入資源，讓環境越來越好。

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時間回到去（2021）年8月，韓國職業隊伍「Liiv SANDBOX」向爆哥發出入隊邀約，經過長達1個月的深思後，爆哥決定跳出舒適圈，趁自己還能在賽場上拼戰時給自己一個機會，於是在大學畢業、兵役結束後，今年6月正式對外宣佈加盟韓國職業隊。而朔月此次在飛往韓國播報比賽前向記者表示，過去爆哥曾在某次活動上向他提及想前往韓國打職業賽，當下朔月覺得這決定對爆哥來說非常棒，也是自己曾經的一個目標，所以鼓勵他「好好把握這次機會，打出自己能夠滿意的成績，我們在台灣會轉播比賽一起為他加油。」

▲（圖／翻攝自카트라이더 e스포츠YT）
▲朔月表示，到韓國比賽也曾是他的一個目標，而這次爆哥奪冠，也完成了許多人的夢想。（圖／翻攝自카트라이더 e스포츠YT）
之後隨著賽季開始進行，爆哥一路先在個人預選賽（128強）以第一名出線，64強以第二名出線，32強再以龍頭之姿晉級正賽，不過卻在16強勝者組的環節中不幸敗下陣來，錯失率先晉級決賽的機會，當時的他在賽後的實況中表示，比賽現場的感覺其實是很窒息的，壓力非常大。朔月認為，無論是面對自己、朋友或是遠在台灣的粉絲，爆哥背負太多壓力面對這次賽事，在賽場上有這些想法都是正常的現象，「因為在職業舞台上不容許失敗，加上他是第一個以台灣人身份，前往韓國參賽，背負壓力可想而知」，當時沒晉級雖然替他惋惜，但朔月也始終相信，爆哥能排除萬難回到對的方向，而爆哥也不負眾望，在幾天後的敗者組環節重返決賽，甚至一舉奪冠。

▲（圖／翻攝自카트라이더 e스포츠YT）
▲背負著眾多人的期待，爆哥隻身前往韓國參賽，背負壓力是可想而知的大。（圖／翻攝自카트라이더 e스포츠YT）
朔月表示，這一路下來，他在爆哥身上看見他真的「非常熱愛這款遊戲，並且熱情及實力都維持得很好」，這是每個人對自己喜愛的事物都需要抱持的態度，但也是最難維持的東西；事實上，朔月在2008年就加入橘子集團旗下的橘子熊戰隊，並在台灣電子競技聯賽（TESL）獲得最佳卡丁車手、年度MVP等大獎，與另一名傳奇選手小草Yue的對局總是令人讚嘆。而這次因為爆哥的好表現，《跑跑卡丁車》和一些電競賽事再次掀起熱潮和討論度，朔月認為，「不只電競，爆哥也有持續經營實況和社群，才有今天的成就，所以台灣電競賽事也是得靠長期經營、舉辦賽事、並配合更多贊助商、政府等一起投入，才有機會發展得更好。」

無論是今年在異鄉奪得冠軍的《跑跑卡丁車》爆哥，又或是曾在《LOL英雄聯盟》高舉金盃的「台北暗殺星」（TPA）、爐石戰記世界冠軍「Tom60229」等，台灣選手的成績和更多元的平台、遊戲種類，不少年輕人都有成為電競選手的夢想，朔月認為，「不管是電競還是各行各業，年輕人就應該放手追夢，只要打出自己滿意成績，不要後悔自己曾做過的每個決定、勇敢向前進，相信最後一定都會有實質的收穫。」

▲（圖／橘子熊朔月粉絲團）
▲曾在職業聯賽屢創佳績的朔月認為，台灣電競賽事需要靠長期經營、舉辦賽事、並配合更多贊助商、政府等一起投入，才有更好的發展。（圖／橘子熊朔月粉絲團）

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