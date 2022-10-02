獨／爆哥《跑跑卡丁車》奪冠！前選手朔月：完成我的夢想

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之後隨著賽季開始進行，爆哥一路先在個人預選賽（128強）以第一名出線，64強以第二名出線，32強再以龍頭之姿晉級正賽，不過卻在16強勝者組的環節中不幸敗下陣來，錯失率先晉級決賽的機會，當時的他在賽後的實況中表示，比賽現場的感覺其實是很窒息的，壓力非常大。朔月認為，無論是面對自己、朋友或是遠在台灣的粉絲，爆哥背負太多壓力面對這次賽事，在賽場上有這些想法都是正常的現象，「因為在職業舞台上不容許失敗，加上他是第一個以台灣人身份，前往韓國參賽，背負壓力可想而知」，當時沒晉級雖然替他惋惜，但朔月也始終相信，爆哥能排除萬難回到對的方向，而爆哥也不負眾望，在幾天後的敗者組環節重返決賽，甚至一舉奪冠。
朔月表示，這一路下來，他在爆哥身上看見他真的「非常熱愛這款遊戲，並且熱情及實力都維持得很好」，這是每個人對自己喜愛的事物都需要抱持的態度，但也是最難維持的東西；事實上，朔月在2008年就加入橘子集團旗下的橘子熊戰隊，並在台灣電子競技聯賽（TESL）獲得最佳卡丁車手、年度MVP等大獎，與另一名傳奇選手小草Yue的對局總是令人讚嘆。而這次因為爆哥的好表現，《跑跑卡丁車》和一些電競賽事再次掀起熱潮和討論度，朔月認為，「不只電競，爆哥也有持續經營實況和社群，才有今天的成就，所以台灣電競賽事也是得靠長期經營、舉辦賽事、並配合更多贊助商、政府等一起投入，才有機會發展得更好。」
無論是今年在異鄉奪得冠軍的《跑跑卡丁車》爆哥，又或是曾在《LOL英雄聯盟》高舉金盃的「台北暗殺星」（TPA）、爐石戰記世界冠軍「Tom60229」等，台灣選手的成績和更多元的平台、遊戲種類，不少年輕人都有成為電競選手的夢想，朔月認為，「不管是電競還是各行各業，年輕人就應該放手追夢，只要打出自己滿意成績，不要後悔自己曾做過的每個決定、勇敢向前進，相信最後一定都會有實質的收穫。」