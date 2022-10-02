不畏中韓抵制！日女社長「搞怪」經營　打造第一連鎖飯店

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出生於1943年的元谷外志雄是右翼政治人物的重要金主，過去以自己的真名以及藤誠志的筆名，出版過約20本專書，都是恢復日本光榮的右翼書籍。元谷外志雄還擔任過安倍晉三之友會的副會長，更曾經擔任過台灣前總統李登輝在日本的「李登輝友人協會」的理事，另外立場親台的《產經新聞》也曾聘請他擔任讀者俱樂部的會長。
元谷外志雄在1971年創立APA集團，至今已經超過50年，但除了連鎖商務旅館之外，APA還在各大都會區進行地產開發，興建、銷售、出租豪宅規格的住房。集團旗下還有自己的出版事業部，除了發行《Apple Town》雜誌，元谷外志雄親自撰寫的專書也都出自於此，另外還出版了APA社長元谷芙美子的自傳與「幸福開運術」。
但即使元谷夫婦多角經營也不落下任何一項事業，APA的飯店更是經營得有聲有色，自1984年開展飯店事業之後，38年來已經在日本全國設立679家旅館，房間數高達10萬4839間，一年下來銷售額超過1242億日圓（約台幣273億元）。
不過APA飯店是在近10年來才崛起，也讓外界關注APA的吸金方式。雖然2007年時，APA飯店曾因建築耐震疑慮，導致銀行要求立即清償借款。元谷外志雄當時以高價賣出手上建設預定地償還債款後，隨即碰上2008年雷曼兄弟風暴，導致日本房地產價格崩盤，讓APA飯店能夠以低價購買東京市中心的地段。
元谷外志雄透露，APA集團將人力以及財源以東京為中心來進行投資，大部分直營飯店都是通過購買土地來直接開發，適時出手收購市區老舊建築改裝為旅館，相較於租用飯店建築物來經營，或是借用品牌並支付專利使用費的企業，讓APA的經營方式能有較高的獲利能力。
且考量到商務旅客使用便利度，APA在市中心的直營飯店，不是選擇看似獲利性高的地點，而是選擇車站附近交通較為便捷的地點。再加上疫情之前，台灣、東南亞與中國觀光客瘋狂湧入日本，觀光熱潮讓APA能以近乎零的資金成本，年年獲取利潤，長久下來，自然會有爆炸性的成長。奪下市場龍頭地位後，APA更容易以低成本與老舊建物擁有者合作，只要這些關鍵因素持續，APA事業的成長趨勢都不會改變。
不過讓APA邁向成功的推手，元谷芙美子絕對功不可沒。元谷芙美子在1947年時於福岡出生，當時正值戰後，糧食也因此匱乏，當時年紀還小的元谷芙美子也因此身體嬴弱，一度還面臨生死關頭。頑強活下來的元谷芙美子，就學時因父親病重，只好輟學到福井信用金庫工作，也在這時期遇到了在小松信用金庫工作的元谷外志雄。兩人結婚之後創辦的「信金開發株式會社」變成為了APA集團的前身。
1994年時，APA已經經過二十幾年的發展和經營，但仍是家小規模的飯店，這時因元谷外志雄身體不適，47歲的元谷芙美子便接棒掌權，從此便展現了她驚人的經商天賦。元谷芙美子十分懂得如何「製造話題」，她意識到自己外表形象的特殊性，不顧下屬的反對，利用自己的形象大做廣告。不但將自己的頭像印在公司公關海報，就連礦泉水、旅館招牌等物品，都能看見元谷芙美子衣著華美，表情浮誇的照片。
而元谷芙美子也是率先提出出新城市旅店的概念，在位置和外觀上強調雙重創新，旗下的飯店都遵循一項選址原則，「從最近的公車站，步行時間不能超過兩分零六秒、從捷運或火車站不能遠於十五分鐘，」在細節以及客戶體驗上，元谷芙美子也進行嚴格把關，要求任何一個飯店櫃台，「一分鐘之內必須完成入住手續」。還會在客人房間的床上會放一隻千紙鶴，讓人進到房間後感受到一股暖意和溫馨。
憑藉著顧客體驗至上的原則和最佳的宣傳，元谷芙美子成功將APA飯店塑造成日本數一數二的連鎖飯店之一，即使碰上了新冠肺炎疫情，APA集團仍有出現盈餘，截至2021年11月的財報，營收成長了300%。且在疫情期間，面對日本政府的防疫旅館徵召令，元谷芙美子也馬上點頭，更豪語表示，雖然政府只借一棟，但「全東京3000間、大阪1500間、名古屋350間，共計5000間房間，都可以借！」更對醫療工作者提出半價優惠，並保證疫情期間的員工安全，要一起面對「新冠肺炎國難」。元谷芙美子的霸氣發言，也讓網友大讚APA是「愛國飯店」。