陸生陷「公安戀愛詐騙」自拍被虐綁架片 勒索父母2千萬
一名18歲的陸籍女學生到香港求學，其父母卻在9月30日向港警報案表示，女兒遭人綁架囚禁，並附上綁匪傳來的影片及照片，遭對方要求支付500萬港元的贖金，警方展開調查，卻發現該名女學生「被綁架」的期間，自行出入飯店還自行辦入住事宜，隔日便尋獲並拘捕該名女學生，才知曉他陷入「假公安戀愛詐騙」圈套，還成為勒索父母500萬港元（約台幣2000萬）的共犯。
據港媒報導，警方表示，該名女學生先是在8月接獲自稱「上海公安」的來電，指她涉及刑事案件，要求她配合調查，來證明自己的清白，但兩人多次的電話聯絡後，女學生對其有了好感及信任，雙方進而談起戀愛；女學生為了證明自己未曾犯法，在上（9）月準備匯款20萬港元（約台幣80萬元）給該名公安，銀行行員察覺不對、機警阻擋，並通報警方，警方也聯絡了女學生的父母後，解釋「公安」戀愛詐騙的手法。
正當女學生父母為其安排休學手續之際，當日就傳來女學生失蹤的消息，而父母也收到女兒被綁架的影片及照片，眼見女兒被綁架、身上有傷，對方進而要求支付500萬港元的贖金，心急的父母向港警報案，但就在警方展開調查後，發現該名女學生「被綁架」的期間，自行出入飯店還自行辦入住事宜，未見被綁架的跡象，隔日便順利在旺角區尋獲並以涉嫌「浪費警力」拘捕該名女學生。
警方調查後發現，女學生遭詐騙集團編造故事所騙，因「公安」告訴女學生的相貌與一名通緝犯十分相似，因此要求女學生扮演成女通緝犯，拍片製造自己被虐的假象，並用茄汁洋裝血跡，聯手幫他引「壞人」同夥出洞，女學生信以為真，按照指示拍片，沒想到這影片最終傳送至女學生父母，成為詐騙集團勒索贖金的工具。
香港警方呼籲，近期已發生多起「假公安」戀愛詐騙事件，提醒民眾切勿輕易相信來歷不明的電話，尤其是聲稱為執法人員並要求參與「秘密行動」或提交保證金的來電。（編輯：林莞茜）