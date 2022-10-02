彭佳慧力挺！黃嘉千聞離婚掩面痛哭 夏克立嘆：被噤聲
49歲女星黃嘉千和加拿大籍老公夏克立16年婚姻破局，上個月離婚官司開打，她一直保持低調，不願發表意見，昨（1）日現身觀賞彭佳慧小巨蛋演唱會，好友突在舞台上對她喊話，「我希望她在不久的將來，帶給我們非常棒的消息，雖然最近有點低潮，但不要忘記我們都在，我們會陪你！」讓她忍不住掩面痛哭，也對鏡頭比讚，感謝彭佳慧的鼓勵。
彭佳慧2018年終結上一段婚姻，她以過來人口吻表示，離婚不代表人生挫敗，在台上開玩笑說：「有志者事竟成，你看我變多漂亮，你有一天也會變漂亮的。」曾和黃嘉千一起入圍金曲新人獎，她鼓勵好友繼續唱歌，並清唱一小段《分手快樂》送給對方，讓向來淡定面對離婚的黃嘉千心情激動，雖然戴著帽子、口罩，依舊看得出她不停拭淚。
演唱會觀眾紛紛報以掌聲，鼓勵她勇於面對，但人在加拿大、未出席離婚官司開庭的夏克立，相對趨於弱勢，他只能透過社群平台發表個人意見，以轉發離婚新聞、影片抒發心聲，不過，沒有明星好友力挺的他，在輿論上趨於弱勢，無奈透露自己的IG、FB帳號屢遭網友檢舉，「看來我應該繼續保持沉默，因為有些人投訴了我的貼文，可能會導致我的Instagram和Facebook帳戶被關閉，或許在我的社交媒體上，我被噤聲了」！
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110