少女無照上北宜遭輾斃 家屬質疑「水泥車司機沒煞車」
16歲周姓少女上（9）月30日，無照騎乘和男朋友借的機車到北宜公路兜風，卻不慎失控自摔至對向車道，遭水泥車輾過慘死，警方調查後發現該車「輪胎被磨平」，訊後依過失致死罪將男友、車主，以及肇事的水泥車司機送辦，台北地檢署檢察官昨（1）日晚間，在萬芳醫院進行相驗，初判周姓少女死因為頸椎、胸椎骨折、顱內出血等傷勢，家屬無意見領回遺體辦理後事，但面對悲劇，質疑是水泥車駕駛沒有及時煞車才釀成意外。
根據警方初步調查，周姓少女當時騎乘機車時，在過彎時打滑自摔滑行至對向車道，剛好對向車道一名50歲鄭姓司機駕駛水泥車經過，卻因煞車不及無法閃避，當場將周姓少女輾過，救護人員趕抵現場後，少女已無生命跡象，雖立即送往萬芳醫院急救仍宣告不治。
警方指出，該輛機車輪胎已被磨平，因此通知張姓機車車主，以及幫忙借機車給少女的林姓男友到場，並依《交通管理處罰條例第23條》對借車給未成年騎乘機車的車主張男開罰6000元到12000元，同時針對借輪胎被磨平的車輛給周姓少女騎乘一事，訊後依過失殺人罪嫌移送法辦。
而肇事的水泥車司機則稱當時根本來不將反應，每次經過北宜都要很小心閃躲這些小車，沒想到還是出事，不過據《三立新聞》報導，少女家屬質疑當時水泥車駕駛早就在彎道就看見少女摔過來，卻沒有及時煞車釀成悲劇，但詳細肇事經過，還有待警方詳細了解釐清。（編輯：林莞茜）