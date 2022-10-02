16歲少女北宜慘死！登「PTT表特版」眾愣爆 版主怒懲處
北宜公路坪林路段（30）日發生嚴重車禍，一名16歲的周姓女騎士無照駕駛跑山，結果轉彎時摔車滑到對向遭輾斃，引發社會關注。然而事件消息曝光後，就有一名網友將少女的照片發上PTT表特版，不僅如此還在文末調侃，讓版主看不下去直接懲處，不少鄉民氣炸認為「做人真的不需要這樣」。
9月29日，16歲周姓少女透過男友借到「魅力Many」車款，於清晨獨自衝上北宜練車，結果在30日上午9時許，她在過彎時打滑，自摔到對向車道，遭水泥預拌車輾斃，周女當場無生命跡象，雖馬上送往萬芳醫院急救，但最終傷重不治，事後周女男友及50歲水泥車司機皆被依過失致死罪送辦。
然而事發過後，一名網友在PTT表特版以「魅力女孩」為題，並且寫下「IG滑到的，很有鄰家女孩的感覺」接著就是一連串分享許多周姓少女的照片，但在文末該網友卻加上一句「若本人不願上表特，請來信告知」讓大批鄉民氣炸「她如果真的回你敢回？」、「就是有你這種白目！做人真的不需要這樣」、「沒水準！人都走了有必要這樣嗎？」、「怎麼會有這種人，無聊當有趣」。
然而表特版版主也發出公告，表示過去有亡者新聞時，有網友貼圖弔念再正常不過，然而該原PO明知道主角已經死亡，卻為了要求關注而在內文寫下「本人不願上表特請來信」，此行為與表特板宗旨「基於使用者間良好交流背道而馳，達鬧板程度，PO文者退文暨水桶1年」而目前文章也遭到刪除。（編輯：張嘉哲）