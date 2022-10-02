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雙十國慶連假「20條魔王路段」曝！替代方案、優惠一次看

▲交通部公路總局公布雙十國慶連假易壅塞路段。圖為蘇花改壅塞狀況。（圖／翻攝畫面）
▲交通部公路總局公布雙十國慶連假易壅塞路段。圖為蘇花改壅塞狀況。（圖／翻攝畫面）

編輯中心／綜合報導

2022-10-02 11:14:24

國慶3天連假，交通部公路總局預估，連假車潮將在10月7日下午開始，並整理出20處易壅塞「魔王路段」，為疏解車潮，鼓勵民眾多搭乘大眾運輸，推出台灣好行路線享半價等優惠。

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公總表示，國慶連假除了返鄉及收假旅次，預計以前往觀光旅遊及參加國慶相關活動旅次為主，因此車潮最快在10月7日下午出現；觀光旅遊車潮則在8日至10日於各大風景旅遊熱點湧現；收假車潮則在9日中午起至10日。

根據統計，省道易壅塞路段主要為地區主要幹道，如台9線蘇花公路及南迴公路、台1線水底寮路段、台61線鳳鼻香山路段、竹南路段及中彰大橋路段等；銜接高速公路路段，如台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道、台74線接國3快官及霧峰交流道、台86線接國3關廟交流道、台86線仁德系統、台18線接國3中埔交流道、台88線鳳山至五甲等；重要觀光風景地區鄰近路段，如台2線福隆瑞濱路段及萬里大武崙路段、台2線及台2乙線關渡淡水路段、台3線及台7線大溪慈湖路段、台9線礁溪路段、台14甲線清境路段、台21線日月潭周邊等。

為紓解觀光旅遊車潮，公總規劃各項疏導措施，包括替代道路、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制、大貨車時段性禁行管制、省道即時路況資訊提供等，同時也將提供即時充分的交通路況資訊給用路人作為行程規劃參考。另安排蘇花路廊實施大客車優先行駛措施，以鼓勵民眾搭乘公共運輸。

此外，10月7日凌晨0時起至10月10日晚間12時止，共有86條中長途國道客運路線享平日優惠或85折優惠價；若搭乘高鐵、臺鐵或國道客運，10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費優惠；使用電子票證搭乘50條台灣好行路線，也能享半價等優惠。（編輯：林莞茜）

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