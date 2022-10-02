金管會5招深化永續金融　國銀明年首辦氣候風險壓力測試

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此外，為促進證券期貨業永續發展，金管會發布「證券期貨業永續發展轉型執行策略」，擬定3大推動架構、10項策略及27項具體措施，將與周邊單位以3年為期共同推動，以達成產業永續發展轉型目標，還有金管會也在今年7月1日同意櫃買中心建立可持續發展連結債券（SLB）櫃檯買賣制度，確保發行公司將可持續發展目標納入其經營策略與商業模式中，提供欲轉型綠色之企業更多元的籌資選擇。
金管會也已督請產險公會成立綠色保險推動專案小組，負責研發推廣各類綠色保險，目前業者已研發完成綠色金融長年期信用保險、離岸風電颱風路徑保險、電動車充電樁綜合保險等。同時，金管會也研擬永續經濟活動認定指引，並研擬「永續經濟活動認定指引（草案）」，規劃鼓勵願性揭露相關資訊，並鼓勵金融業於兼顧風險控管下，對永續發展領域積極辦理投融資。
為促進金融產業永續發展，並兼顧金融市場穩定及金融消費者權益，金管會也將因應當前金融環境趨勢變化及挑戰，透過5大方向持續鬆綁法規開放業務，建構穩健韌性、多元創新、永續治理、普惠包容的金融環境，首先就是推動「綠色金融行動方案3.0」。金管會今年9月26日發布綠色金融行動方案3.0，其願景為「整合金融資源，支持淨零轉型」，並以3大核心策略、5大推動面向，合計26項具體措施推動，期能借重金融市場的力量，深化我國永續發展並支持淨零轉型。
為促使金融業積極審視自身面臨氣候變遷及環境、社會與治理（ESG）相關的風險，進而發揮影響力，由金融研訓院擔任主辦單位，結合證基會及保發中心共同辦理永續金融評鑑，預計於今年底前對外宣布評鑑辦法。
另外，金管會也研議永續報告書揭露ESG資訊，證交所及櫃買中心已於今年9月修正「上市櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法」，要求公司應以專章揭露氣候變遷對公司造成的風險與機會及採取之相關因應措施;並新增水泥、塑膠、鋼鐵、油電燃氣業及半導體業等電子業應依產業別加強揭露相關永續指標。
為強化銀行業及保險業對於氣候相關風險管理及財務揭露，金管會也將督導銀行、產險及壽險公會於今年底前完成氣候相關風險財務揭露實務手冊，金管會並將參酌銀行公會氣候風險壓力專案小組的建議，訂定本國銀行辦理氣候風險壓力測試的作業規畫，預計明年年辦理首次本國銀行氣候風險壓力測試。
同時，為協助金融機構蒐集企業ESG資料及永續經濟活動問卷相關資訊，以作為投融資及議合之參考，金管會亦規劃由聯徵中心建置資料庫蒐集企業ESG相關資料。