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年底居家修繕增溫！規劃施工抓早50天　「3大重點」必學

▲唯美開放式中島廚房市場接受度高，但特力屋提醒民眾須留意油煙與收納問題。（圖／特力屋提供）
▲唯美開放式中島廚房市場接受度高，但特力屋提醒民眾須留意油煙與收納問題。（圖／特力屋提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-10-02 13:30:00

不少人都會選在下半年啟動房子改裝計畫，但又擔心年底前施工旺季缺工缺料，特力屋發現今年裝修需求提早開始假溫，近期案量對比去年同期成長逾2成，其中又以廚房換新需求最多，其次是衛浴空間。特力屋提醒，想在年底前入住新房，從勘查估價、備貨到施工，建議消費者至少提前50天規劃，才有餘裕調整，所以現在下手正是時候，尤其廚房及衛浴改間，各自把握「3大重點」下手，就能看到顯著效果。

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特力屋資深專案管理師吳金菱表示，今年廚房熱門改裝趨勢除了常見「一字型」之外，空間運用更彈性的「開放式中島型」也成為顯學，但有些規劃上的細節不可輕忽，必須考慮風格、動線配置、五金材料等，依照屋主使用習慣與環境條件評估才能符合需求，建議一般消費者，可先透過專業管理師服務免費諮詢，確認自己的需求再進一步規劃。

此外，雖然這幾年流行「開放式廚房」，不過一覽無遺的設計特色往往導致噪音油煙、欠缺收納的問題。吳金菱提醒，開放式廚房設計要掌握「油煙抽風阻隔」、「材質好清潔」、「收納機能」3大重點因應。例如設置玻璃窗門或捲簾遮蔽阻絕油煙，或選擇功率大、吸力強的排油煙機；檯面材質可選人造石，產生刮痕還可重新拋光保養；妥善規劃櫃體內五金組合，像是流理臺上方吊櫃加裝昇降櫃，無須爬高也能輕易取用；櫥櫃下方安裝拉籃抽屜方便整收鍋具、調味瓶罐存放在側拉籃或活動式收納車，讓烹飪過程快取快收更高效，營造通透整齊視覺感受。

▲居家修繕潮增溫中，為避開年底施工旺季，消費者比過去更早開始預約諮詢，特力屋統計，案量對比去年同期成長逾2成，提醒民眾最好提早抓50天開始準備。（圖／特力屋提供）
▲居家修繕潮增溫中，為避開年底施工旺季，消費者比過去更早開始預約諮詢，特力屋統計，案量對比去年同期成長逾2成，提醒民眾最好提早抓50天開始準備。（圖／特力屋提供）
另一方面，隨著高齡化社會來臨，摔傷意外最常出現的浴室，也是房屋更新裝修的熱門區域。特力屋提醒，浴廁安全性可以先從「天（天花板）、地（地面）、壁（牆面）」3大結構進行檢核。像是老年人眼睛對光的感知能力通常會變差，因此燈具照度建議比一般成年人提高1.5倍，亦即225 LUX以上，或裝設投射燈加強局部照明；蓮蓬頭改用可調高度的滑桿款式，沖洗順手不吃力；馬桶或面盆旁加裝安全扶手、洗澡椅與防滑條，防護措施多一道；地面改採無門檻友善設計，可助乘坐輪椅者更便利，無論長輩或孩童盥洗體驗都加倍安心。

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其實這時間做裝修最划算，特力屋週年慶從9底起跑持續到11/1，，10/17前居家裝修中心消費滿3千現折3百，11/1前購買系統廚具就送雙層廚櫃收納置物架、滿8萬再送指定烘碗機，並提供專人免費諮詢、丈量等貼心服務。針對衛浴改裝提供近20款風格品牌衛浴套裝以及逾千種豐富商品選項，針對台灣建築常見問題推出業界僅見「衛浴煥新333工法」。整合3種最佳施工工法、使用3款國際級建築用料，並輔以3項貼心服務與業界最長5年防漏保固，提供舒適安全多重保障。

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▲IKEA推薦9款廚房好物，選對道具新手也能當大廚。（圖／IKEA提供）
▲IKEA推薦9款廚房好物，選對道具新手也能當大廚。（圖／IKEA提供）

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