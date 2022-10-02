年底居家修繕增溫！規劃施工抓早50天　「3大重點」必學

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此外，雖然這幾年流行「開放式廚房」，不過一覽無遺的設計特色往往導致噪音油煙、欠缺收納的問題。吳金菱提醒，開放式廚房設計要掌握「油煙抽風阻隔」、「材質好清潔」、「收納機能」3大重點因應。例如設置玻璃窗門或捲簾遮蔽阻絕油煙，或選擇功率大、吸力強的排油煙機；檯面材質可選人造石，產生刮痕還可重新拋光保養；妥善規劃櫃體內五金組合，像是流理臺上方吊櫃加裝昇降櫃，無須爬高也能輕易取用；櫥櫃下方安裝拉籃抽屜方便整收鍋具、調味瓶罐存放在側拉籃或活動式收納車，讓烹飪過程快取快收更高效，營造通透整齊視覺感受。
另一方面，隨著高齡化社會來臨，摔傷意外最常出現的浴室，也是房屋更新裝修的熱門區域。特力屋提醒，浴廁安全性可以先從「天（天花板）、地（地面）、壁（牆面）」3大結構進行檢核。像是老年人眼睛對光的感知能力通常會變差，因此燈具照度建議比一般成年人提高1.5倍，亦即225 LUX以上，或裝設投射燈加強局部照明；蓮蓬頭改用可調高度的滑桿款式，沖洗順手不吃力；馬桶或面盆旁加裝安全扶手、洗澡椅與防滑條，防護措施多一道；地面改採無門檻友善設計，可助乘坐輪椅者更便利，無論長輩或孩童盥洗體驗都加倍安心。
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