清原芋圓新品半價喝3天抽iPhone 14 迷客夏第2件折20元
清原芋圓又推芋頭新品啦！雙雙以經典芋泥打造可以喝的下午茶甜品「纖女燕芋、芋見椰爺」，而且首度使用Oatside燕麥奶，為手搖飲帶來高纖膳食纖維飽足感，10/3～10/5限3天購買新品即贈「半價優惠券」，等於一杯清原只要33元就能喝到；10/3～11/6於粉專留言Tag兩位好友，還有機會抽iPhone 14手機。而迷客夏也嚴選東方美人茶研製成「十穀美人抹茶系列」，推出「一抹青、白玉町」兩款新品，10/4前「迷點」線上點餐第二件折20元，10/5～10/18，Foodpanda新品享8折優惠、會員則可享75折優惠；還有機會再抽「宏佳騰智慧電車 Ai-4 Ever 奶茶色」。
台灣芋頭霸主清原芋圓又有芋頭新品啦！全新攜手新加坡職人Oatside來自100％澳洲高品質的燕麥奶，以融合堅果與麥香的高纖膳食纖維，搭配清原芋圓招牌3寶，Q彈西米露、軟糯燕麥及一大顆經典芋泥球，打造成「纖女燕芋」，堪稱可以喝的下午茶甜品。另款「芋見椰爺」則以濃濃南洋風味椰漿、芋泥、芋頭球搭配濃厚鮮奶，整杯滿滿都是料，號稱喝一口就能戴上白鬍子的綿密濃郁。
10/3～10/5至清原芋圓任何門市購買一款新品，立即贈送「半價優惠券」，等於再喝一杯清原只要33元；10/3～11/6，只要在清原粉絲專頁留言並Tag兩位好友，還有機會抽iPhone 14手機。
而迷客夏也嚴選100%來自台灣新竹老茶園培育的東方美人茶，另加入由數十種堅果、芝麻、萬丹紅豆等穀物研磨成堅果擂茶，製成清香的「十穀美人抹茶系列」，搭配台灣原片青茶、加入滑Q綠茶凍，再於頂端擠上特選100%紐西蘭鮮奶油和酥脆爆米香，打造成清新多層次的「一抹青」。十穀美人抹茶再搭配上迷客夏綠光鮮奶，並放入米香脆粒與招牌白玉珍珠，就成為酥脆兼具Q彈口感的厚奶擂茶「白玉町」，擁有莫蘭迪綠色外觀夢幻開喝。
10/4前於迷客夏線上點餐平台「迷點」，點購指定品項「一抹青」、「白玉町」，享「同品項第二件折20元」優惠；10/5～10/18，於Foodpanda點購迷客夏新品「一抹青」及「白玉町」享單品8折優惠，Panda Pro會員可享75折優惠。
迷客夏歡慶週年慶，攜手同為台南在地企業宏佳騰智慧電車，首度跨界合作推出「奶茶色Ai-4 Ever」，即日起至10/18連續21天，天天消費「任2杯L杯飲品」，即贈「抽獎券乙張」（可累計，抽獎券數量以消費門市為準。數量有限，贈完為止)，除了迷客夏明星飲品免費兌換券、飲品折價券，還有機會把「宏佳騰智慧電車 Ai-4 Ever 奶茶色」（共5台）騎回家（總價值超過600萬），而且外送平台也適用此活動。
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