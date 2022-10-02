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要加油快去！中油明起汽、柴油各調漲0.1元及0.2元

▲台灣中油公司公布最新油價調整方案，明（3）日起國內汽、柴油各調漲0.1元及0.2元（圖／NOWnews資料照）
▲台灣中油公司公布最新油價調整方案，明（3）日起國內汽、柴油各調漲0.1元及0.2元（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

2022-10-02 12:12:06

台灣中油公司宣布，自明（3）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.1元及0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.3元、95無鉛汽油每公升30.8元、98無鉛汽油每公升32.8元、超級柴油每公升27.1元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收2.5元及3.8元。

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台灣中油表示，本週受美元指數突破114、美國股市重挫及全球主要經濟體陷入衰退風險大增等因素影響，導致國際油價下跌。本週浮動油價調整原則的調價指標7D3B週均價下跌3.68美元，新台幣兌美元匯率貶值0.329元，國內油價依公式計算跌幅為2.46%。按浮動油價機制調整原則，計算後汽、柴油應調價格高於本週參考零售價格，原應每公升各調漲2.6元及4.0元。

不過，由於本週新台幣貶值相對較重，換算亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）汽、柴油稅前最低價較前週高，為維持價格低於上述國家，汽、柴油各吸收2.2元及3.5元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.3元。台灣中油表示，在雙重平穩機制啟動之下，汽、柴油共各吸收2.5元及3.8元，國內汽、柴油實際價格每公升各調漲0.1元及0.2元。

台灣中油說，本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升共各2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩機制運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的2.5元及3.8元均由台灣中油吸收，累計111年至8月底止，台灣中油共吸收約317.9億元。

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