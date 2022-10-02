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賴清德「北市疫情起點說」！柯文哲預言：12小時內必道歉

▲民眾黨港湖區市議員參選人陳宥丞競總成立，民眾黨主席柯文哲（左）站台。（圖／記者呂炯昌攝，2022.10.02）
▲民眾黨港湖區市議員參選人陳宥丞競總成立，民眾黨主席柯文哲（左）站台。（圖／記者呂炯昌攝，2022.10.02）

記者呂炯昌／台北報導

2022-10-02 11:37:422022-10-02 11:56:24

賴清德昨日於民進黨台北市長參選人陳時中競選總部成立大會時指出，「台北是疫情的起點」。對此，台北市長柯文哲今（2）日表示，賴清德失言，他一定會在12小內道歉，

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民眾黨港湖區市議員參選人陳宥丞競總今日成立，民眾黨主席柯文哲、無黨籍台北市長參選人黃珊珊、民眾黨立委邱臣遠、張其祿、市議員參選人黃瀞瑩、吳怡萱等人都出席。

媒體聯訪時被問到賴清德說「台北是疫情的起點」，黃珊珊表示，賴清德昨天說台北是疫情起點，但陳時中曾作為中央流行疫情指揮中心指揮官，「台北疫情怎麼來的，他應該非常清楚，病毒不會直接到台北來」，關鍵是指揮官開放邊境、「3+11」才是關鍵。

黃珊珊說，賴清德可能沒接受到正確的資訊，原因在於指揮官沒有把詳細情況向賴清德說，希望陳時中針對這件事情，對台北人作出交代，「這樣的故意誤解、故意誤導，對台北市非常不公平」，陳時中想參選台北市長，卻還是這樣傷害台北市，這是「非常非常不負責任」。

柯文哲笑說，陳時中已經為萬華是疫情破口道歉，相信不出12小時，賴清德就會為他的言論道歉，「這一聽就是政治上的失言」，至於防疫指揮官能替陳時中站台，關鍵就講明白就在於政務人員站台標準沒有立法。柯文哲批評，為什麼人家常說「民進黨是雙標黨」，別人做不行、自己做可以，而國家會制定這樣的法律不清楚一定有他的理由，「就是要上下其手利用這個。」

此外，行政院長蘇貞昌昨日對於陳時中在疫苗問題上挨批「謀財害命」一事抱屈，認為此一說法「沒天理」，不過，柯文哲加重語氣嘲諷表示，「豈止謀財害命，這是害命謀財」，他想到就火大，「高端怎麼護航，那是民進黨要賺錢，那就算了，但是擋BNT進來我才火大，這不是謀財害命，而是害命謀財！」

 

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