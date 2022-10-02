賴清德「北市疫情起點說」！柯文哲預言：12小時內必道歉

我是廣告 請繼續往下閱讀
媒體聯訪時被問到賴清德說「台北是疫情的起點」，黃珊珊表示，賴清德昨天說台北是疫情起點，但陳時中曾作為中央流行疫情指揮中心指揮官，「台北疫情怎麼來的，他應該非常清楚，病毒不會直接到台北來」，關鍵是指揮官開放邊境、「3+11」才是關鍵。
黃珊珊說，賴清德可能沒接受到正確的資訊，原因在於指揮官沒有把詳細情況向賴清德說，希望陳時中針對這件事情，對台北人作出交代，「這樣的故意誤解、故意誤導，對台北市非常不公平」，陳時中想參選台北市長，卻還是這樣傷害台北市，這是「非常非常不負責任」。
柯文哲笑說，陳時中已經為萬華是疫情破口道歉，相信不出12小時，賴清德就會為他的言論道歉，「這一聽就是政治上的失言」，至於防疫指揮官能替陳時中站台，關鍵就講明白就在於政務人員站台標準沒有立法。柯文哲批評，為什麼人家常說「民進黨是雙標黨」，別人做不行、自己做可以，而國家會制定這樣的法律不清楚一定有他的理由，「就是要上下其手利用這個。」
此外，行政院長蘇貞昌昨日對於陳時中在疫苗問題上挨批「謀財害命」一事抱屈，認為此一說法「沒天理」，不過，柯文哲加重語氣嘲諷表示，「豈止謀財害命，這是害命謀財」，他想到就火大，「高端怎麼護航，那是民進黨要賺錢，那就算了，但是擋BNT進來我才火大，這不是謀財害命，而是害命謀財！」