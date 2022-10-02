謝忻私密辣照外流！只裹一塊布露美背 兇手竟是緋聞男
女星謝忻3月為出書拍攝性感美照，竟遭駭客盜圖外流，報警卻沒抓到兇手，只能草草結案，讓她非常失望，沒想到昨（1）日又有她的火辣美照流出，兇手還是好友王少偉，讓網友嗅到內幕不單純，直呼：「說你跟謝忻沒怎麼樣，我看沒人會相信吧！就算好朋友也不會好到這樣吧！」
謝忻和王少偉傳緋聞多年，卻始終堅稱好友，加上王少偉跟「最美博士」許藍方爆出緋聞，3人關係剪不斷理還亂，王少偉昨曬出最新一集YouTube影片，就是和謝忻一起開車露營，兩人一起小酌看夕陽，慶祝15年的友誼，對話幽默風趣，互動宛如老夫老妻，但王少偉在影片介紹文字裡仍堅稱「謝忻不是對的人」。謝忻則發文說：「拜託老王下次露營找個博士好嗎？畢竟我只有碩士。」似乎在跟許藍方爭風吃醋。
為了吸引粉絲點閱，王少偉特地以「謝忻從影至今最大挑戰！」當標題為影片宣傳，還要女方奉送美照，沒想到謝忻一出手就是超性感泳裝照，黑色綁帶式泳衣只遮掩正面3點，美背露出一大片肉色，謝忻見辣照流出，拚命解釋：「這⋯⋯⋯照片是給你私留，不是Po出來，私……是私用！」一番話讓人浮想翩翩，網友狠虧：「好奇問一句私用是怎麼用」、「抓到，原來是他外流的」，兩人頻繁同框、互相吐槽的畫面，粉絲也忍不住敲邊鼓，「什麼時候要娶人家？」、「為何老和她搭一塊呀？是要在一起了嗎？」