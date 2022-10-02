2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

謝忻私密辣照外流！只裹一塊布露美背　兇手竟是緋聞男

▲謝忻勤練健身、跑步，身材非常纖細。（圖／翻攝自謝忻FB）
▲謝忻勤練健身、跑步，身材非常纖細。（圖／翻攝自謝忻FB）

娛樂中心/綜合報導

2022-10-02 11:33:18

女星謝忻3月為出書拍攝性感美照，竟遭駭客盜圖外流，報警卻沒抓到兇手，只能草草結案，讓她非常失望，沒想到昨（1）日又有她的火辣美照流出，兇手還是好友王少偉，讓網友嗅到內幕不單純，直呼：「說你跟謝忻沒怎麼樣，我看沒人會相信吧！就算好朋友也不會好到這樣吧！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲謝忻（右）跟王少偉認識15年，交情非常深厚。（圖／翻攝自謝忻FB）
▲謝忻（右）跟王少偉認識15年，交情非常深厚。（圖／翻攝自謝忻FB）
▲許藍方在《小姐不熙娣》上曬出露營愛用小斧頭，被說跟王少偉同一把。（圖 / 翻攝《小姐不熙娣》YouTube）
▲許藍方在《小姐不熙娣》上曬出露營愛用小斧頭，竟是跟王少偉同一把。（圖 / 翻攝《小姐不熙娣》YouTube）
謝忻和王少偉傳緋聞多年，卻始終堅稱好友，加上王少偉跟「最美博士」許藍方爆出緋聞，3人關係剪不斷理還亂，王少偉昨曬出最新一集YouTube影片，就是和謝忻一起開車露營，兩人一起小酌看夕陽，慶祝15年的友誼，對話幽默風趣，互動宛如老夫老妻，但王少偉在影片介紹文字裡仍堅稱「謝忻不是對的人」。謝忻則發文說：「拜託老王下次露營找個博士好嗎？畢竟我只有碩士。」似乎在跟許藍方爭風吃醋。

▲王少偉曬出謝忻辣照，說是她從影以來最大挑戰。（圖／翻攝自王少偉FB）
▲王少偉曬出謝忻辣照，說是她從影以來最大挑戰。（圖／翻攝自王少偉FB）

▲謝忻表示辣照是要給王少偉私藏的。（圖／翻攝自王少偉IG）
▲謝忻表示辣照是要給王少偉私藏的。（圖／翻攝自王少偉IG）
▲謝忻合照王少偉掀起熱議。（圖／謝忻臉書）
▲謝忻和王少偉頻繁同框，在網路掀起熱議。（圖／翻攝自謝忻臉書）
為了吸引粉絲點閱，王少偉特地以「謝忻從影至今最大挑戰！」當標題為影片宣傳，還要女方奉送美照，沒想到謝忻一出手就是超性感泳裝照，黑色綁帶式泳衣只遮掩正面3點，美背露出一大片肉色，謝忻見辣照流出，拚命解釋：「這⋯⋯⋯照片是給你私留，不是Po出來，私……是私用！」一番話讓人浮想翩翩，網友狠虧：「好奇問一句私用是怎麼用」、「抓到，原來是他外流的」，兩人頻繁同框、互相吐槽的畫面，粉絲也忍不住敲邊鼓，「什麼時候要娶人家？」、「為何老和她搭一塊呀？是要在一起了嗎？」


王少偉懶理緋聞對象許藍方　當面給謝忻「一輩子的承諾」

蜜桃臀女神換人當？孫生女友穿性感小丁　3.5萬人被電暈

雪乳戰神狂推「6超兇甜妹圖鑑」！自豪：我台南人我驕傲

彭佳慧力挺！黃嘉千聞離婚掩面痛哭　夏克立嘆：被噤聲

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀